Suport massiu en només un dia al ramader que va perdre totes les ovelles per l'incendi de l'Ebre

El ramader que va perdre totes les ovelles del seu ramat per culpa de l'incendi de la Ribera d'Ebre podrà tornar a muntar l'explotació gràcies als diners que s'han recaptat via plataforma de micromecenatge.A TotSuma es demanaven 20.000 euros i en un sol dia ja se n'han recollit 24.000 una xifra que al ramader de la Torre de l'Espanyol, Pere Jornet, l'emociona. Un total de 634 persones han col·laborat en l'aportació econòmica per recuperar la granja de Jornet.

