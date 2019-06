Òscar Camps: «La UE vol convertir el Mediterrani en el Triangle de les Bermudes»

Esta foto me ha dolido más que la de Aylan. 6 meses bloqueados. No aguantamos más. Levamos anclas y nos vamos.

Antes presos que cómplices. #NiUnaMas pic.twitter.com/b2z365FhDg — Oscar Camps (@campsoscar) 26 de juny de 2019

#ULTIMAHORA

Localizada barca de madera procedente #Libia con 40 personas, 4 bebés y 3 embarazadas, con alto nivel de deshidratación tras 3 días de travesía. Les hemos atendido y activado a administraciones pertinentes para q se hicieran cargo.Ahora les escoltan hasta #Lampedusa pic.twitter.com/uekmwcWp50 — Open Arms (@openarms_fund) 30 de juny de 2019

L'ONG catalana Open Arms ha decidit fer oïdes sordes a la prohibició del govern espanyol i a les amenaces del ministre d'Interior italià, l'ultradretà Matteo Salvini. El seu fundador, Òscar Camps, ja és camí del Mediterrani Central, on embarcarà al vaixell de l'organització en aigües internacionals no gaire lluny d'Itàlia, i reivindica la necessitat d'actuar. "La UE vol convertir el Mediterrani en el Triangle de les Bermudes", assegura en una conversa telefònica amb"Llevem àncores i salpem", avisava Camps el 26 de juny a través del seu compte de Twitter. Des de principis de gener el vaixell de l'ONG estava bloquejat al port de Barcelona per ordre del govern espanyol, que es negava a atorgar-li els permisos necessaris per navegar. A l'abril, però, l'executiu de Pedro Sánchez sí que va autoritzar l'Open Arms a viatjar fins a les illes gregues de Lesbos i Samos per transportar-hi material humanitari. Això sí, amb la prohibició explícita de fer missions de cerca i rescat. "El govern espanyol ha utilitzat la seva maquinària administrativa per bloquejar-nos perquè no han pogut fer-ho per la via judicial", defensa Camps.El fundador de l'ONG ja va denunciar al gener que la decisió de Sánchez es devia al temor que la dreta i la ultradreta utilitzessin la tasca del vaixell com a arma electoral contra el PSOE. Ara, tot i que la prohibició es manté, Camps ha decidit fer un pols a Sánchez. "L’objectiu no és anar a fer rescats sinó protegir els drets humans i la vida de les persones que es puguin trobar a la deriva al mig del mar", explica.Al veto del govern espanyol s'hi sumen les amenaces de Salvini. Il Capitano, com l'anomenen els seus simpatitzants, ha llançat un missatge al vaixell de l'ONG catalana: "Val més que no s'acostin a Itàlia".Salvini ha assegurat que en cas que això passi, Camps i la tripulació del buc rebran el mateix tracte que Carloa Rackete. L'alemanya és capitana del vaixell humanitari Sea-Watch 3 i ha estat detinguda al port de Lampedusa després de desembarcar 40 persones migrants en sòl italià, tot i la prohibició del govern transalpí.Tot i aquest precedent, Camps es mostra convençut de la necessitat de desplaçar-se al Mediterrani Central. "Després de la detenció de Rackete som l'únic vaixell humanitari que queda", afirma. El fundador d'Open Arms denuncia que actualment no hi ha cap operació civil i militar de rescat en marxa i recorda que els països europeus han decidit deixar en mans dels anomenats guardacostes libis aquesta responsabilitat. "Són un grup armat i uniformat que fa intercepcions al mar i torna les persones cap a Líbia", relata. "El nostre objectiu no és rescatar sinó que les administracions facin el que han de fer i es respectin els drets humans", afegeix. Si durant el seu periple el vaixell es troba en alguna situació de rescat, Camps avisa que l'Open Arms actuarà.Camps defuig qualificar la seva decisió de desobediència i argumenta que l'Open Arms compleix amb el dret marítim internacional. "Les aigües internacionals no són de ningú, allà no hi ha migrants il·legals", etziba, alhora que resta legitimitat a les decisions polítiques preses per Salvini.Per Camps, Salvini utilitza la immigració i l'acció dels vaixells humanitaris per traçar una "cortina de fum". "Itàlia està en recessió i té un greu problema amb el crim organitzat. Mentre es parla de les persones migrants, no es parla d'això", valora.En aquest sentit, el fundador d'Open Arms posa el focus en les 14.000 persones que han mort al Mediterrani entre el gener del 2014 i el juliol del 2017. Una xifra a partir de la qual un grup internacional d'advocats té la intenció de denunciar la UE a la Cort Penal Internacional per crims contra la humanitat.Pocs minuts després d'acabar la conversa, la realitat li dona la raó a Camps. Aquest diumenge al migdia Open Arms ha anunciat que el seu vaixell ha recollit 40 persones procedents de Líbia després de tres dies de travessia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor