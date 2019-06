«L'incendi de la Ribera d'Ebre ens serveix per aprendre, n’hi ha pocs s’aquestes característiques»

Aniol Ferraté. Foto: S.B.

Jesús Garrido. Foto: S.B.

Té una sòlida experiència en incendis, primer com a auxiliar forestal, al 2011, després com a bomber participant a les campanyes d’estiu. És cap de zona de la Regió d’Emergències Metropolitana Sud. També ha treballat en focs a Austràlia i al Canadà, però per al sotsinspector Aniol Ferraté, el de la Ribera d’Ebre ha estat el seu primer gran incendi com a comandament. “Quan treballes com a bomber de base tens una visió més limitada de l’incendi, ara la tens més general, has de prendre decisions, tens més responsabilitat”, apunta. “Trobes a faltar treballar a la base però contribuir a l’organització és gratificant”, afegeix.Acaba de sobrevolar el perímetre cremat. “Aquest incendi ens serveix per a aprendre, n’hi ha pocs d’aquestes característiques”. Es refereix a la gran superfície cremada, però també a les condicions orogràfiques i meteorològiques: “El foc va cremar 4.000 hectàrees en una tarda i enmig d’una onada de calor que posa l’organització en tensió”. Hi hauria dificultats per atendre un segon gran foc com este simultàniament.A les 7 del matí d’este dissabte entrava al Centre de Comandament de Vinebre, i hi sortirà 24 hores més tard. “Des d’aquí s’organitza, es defineix l’estratègia, els objectius i s’estructura l’operatiu”, explica. “Al principi, qualsevol incendi d’aquestes condicions és caòtic, cal posar ordre i definir les mesures de seguretat a les zones critiques, després ja és més senzill”, assegura. Confia que en les properes hores, el foc quedarà vençut. Serà el moment d’analitzar les circumstàncies i aprendre de les conclusions. De moment, la lluita continua.“No veiem incendis petits”, afirma Jesús Garrido. És cap d’un dels batallons d’intervenció i emergències de la Unitat Militar d’Emergències (UME), activat des de Saragossa, per col·laborar en l’extinció del foc amb els Bombers de la Generalitat. El sol fet d’entrar en acció, significa que el foc és més virulent i amenaçador que la majoria. La seua àrea de cobertura, des de Saragossa, engloba Catalunya, el País Basc, La Rioja, Navarra i l’Aragó, que estos dies també està en alerta. “No som mai els primers, sempre actuem com a reforç quan la comunitat autònoma estima que hi ha perill i en contacte en este cas amb els Bombers, que porten la direcció”.Fa ja tres dies que treballen a la Ribera d’Ebre, el temps límit previst per a la intervenció, però esperen una mica més, fins tenim del tot clar que el monstre ja ha perdut perill suficient. També ha estat activat un batalló des de València.Jesús Garrido ha viscut nombrosos incendis infernals. “Per desgracia hi estem acostumats”, explica. Fan torns de 12 hores de treball i 12 de descans, al poliesportiu d’Ascó, on tenen la base. “Som autosuficients, portem menjar, gasoil, maquinària, efectius i el programa per fer els relleus de personal establerts”, apunta este comandament de la UME en un moment de descans, sota els pins verds que apaivaguen la densa calor que cau del cel i emana del terra del centre de comandament de Vinebre.“Els últims dos anys han estat lleus però tal com ha començat este estiu, estimem que enguany tindrem molta feina”, alerta.

