L’Estat considera oficialment «terroristes» Quico Sabater i els seus maquis

un tiroteig amb el somatent Abel Rocha.

Quico Sabater i els seus companys maquis són considerats oficialment terroristes per l'estat espanyol. El motiu és que el ministeri d'Interior va reconèixer el 2015 com a víctima del terrorisme el guàrdia civil Francisco de Fuentes Fuentes y Castilla Portugal, mort per Sabater el 1960 en ple franquisme, segons explica El Confidencial.Fins al 2015 la primera víctima del terrorisme reconeguda per l'Estat era Begona Urroz, una nena morta a Sant Sebastià a causa d'una bomba que va fer esclatar en una estació de tren el Directori Revolucionari Ibèric d'Alliberament, una organització formada per portuguesos i espanyols que volien derrocar les dictadures de Franco i Salazar. Fa quatre anys, però, la germana del guàrdia civil mot per Sabater va reclamar el reconeixement de víctima per a l'agent i el ministeri li va concedir.Així, als combatents antifranquistes se'ls aplica la definició de terroristes establerta per la Llei de Protecció Integral de Víctimes aprovada el 2011, que defineix com a acció terrorista aquella feta per persones integrades en organitzacions criminals que tenen per objectiu "subvertir l'ordre constitucional o alterar greument la pau pública".La mort de Fuentes es va produir després que una unitat de la Guàrdia Civil localitzés els maquis del grup Murle, liderat per Sabater, el 3 de gener del 1960. Després d'atrinxerar-se en una masia i intentar fugir, els maquis van protagonitzar un enfrontament amb els agents, que va acabar amb la mort del Guàrdia Civil. Sabater, malferit, va aconseguir fugir però moriria dos dies després, assassinat en

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor