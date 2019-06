VÍDEO De «xafaxarcos» a «botabancals»; l'encant de renegar en català al País Valencià

De renecs i insults n'hi ha molts, però alguns tenen més gràcia que d'altres. A Twitter s'ha generat un peculiar fil en el qual diverses persones del País Valencià fan gala de les seves dots a l'hora de malparlar.La tirallonga l'ha iniciat un ciclista amateur amb una gravació en la qual parla dels professionals de la bicicleta. L'home va apujant el to, i la gràcia d'aquest clip ha estat el motiu al qual s'han agafat altres usuaris de les xarxes per deixar testimoni de la riquesa del valencià a través de renecs.Paraules com "Xafaxarcos", "botabancals", "Mamarratxo" o "tros de figa" són algunes de les perles que deixen anar els protagonistes d'aquest fil, que també té alguna paraula més malsonant.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor