Pep Guardiola: «Els drets fonamentals estan per sobre de qualsevol altra cosa»

Tot i treballar a Anglaterra, Pep Guardiola segueix molt de prop la situació política a Catalunya. L'entrenador del Manchester City ha concedit una entrevista a l'Ara en què lamenta la situació dels presos polítics i els exiliats. "Era impensable que estiguessin tant de temps en una presó preventiva tan injusta", assegura.L'exentrenador del Barça es mostra convençut que "ningú, ni el jutge Marchena, pugui pensar que aquestes persones han fet una cosa tan greu per estar tants anys a la presó". En aquest sentit, Guardiola reivindica que els drets fonamentals "estan per sobre de qualsevol altra cosa" i lamenta que l'estat espanyol no hagi tingut prou "altura política".Guardiola també lamenta l'empresonament dels nois d'Altsasu, que fa 900 dies que estan privats de llibertat, i respon les declaracions del president espanyol, Pedro Sánchez, que va assegurar sentir-se ofès després que l'entrenador qualifiqués Espanya de "país autoritari". Ara, Guardiola assegura també sentir-se ofès per "la corrupció dels ERO d'Andalusia" i pel bloqueig imposat al vaixell de l'ONG Proactiva Open Arms. "Sánchez no els deixa sortir, però pot anar a l'Aràbia Saudita a vendre armes", etziba.L'entrenador del Manchester City també assegura sentir-se ofès per la manca d'unitat estratègica dels partits independentistes. "És una manca d'altura política grandiosa", diu. Guardiola també reflexiona sobre el desenllaç de les negociacions d'investidura a Barcelona i assegura que li costa d'entendre el resultat final. "Com ha pogut Valls fer alcaldessa Colau?".

