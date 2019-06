Mor un motorista en un accident de trànsit al districte de Sarrià-Sant Gervasi

Un home de 40 anys ha mort aquest diumenge a dos quarts de set del matí pel xoc de la seva motocicleta amb un obstacle fix. L'accident s'ha produït a la confluència de la Via Augusta amb la ronda del General Mitre, i no hi ha hagut implicació de cap altre vehicle.És la vuitena víctima mortal en accident de trànsit des de principis d'any a la ciutat. La unitat d'Investigació i Prevenció de l'Accidentalitat (UIPA) de la Guàrdia Urbana s'ha fet càrrec de la investigació de l'accident.D'altra banda, l'Ajuntament ha activat el servei d'atenció psicològica del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) per atendre la família de la víctima.

