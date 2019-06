Els Bombers preveuen donar per controlat l'incendi de l'Ebre aquesta nit

Els Bombers treballaran per donar per controlat aquest diumenge al vespre l'incendi de la Ribera d'Ebre . Ho faran amb mitjans propis després de la retirada de 10 dotacions i també del retorn a les bases de les Unitats Militars d'Emergències (UME).En concret, durant la nit han treballat 45 dotacions terrestres i seguiran dins del perímetre durant el dia 34 vehicles autobombes, grups especialistes i altres vehicles de suports i comandaments. No hi ha hagut revifades durant la nit com tampoc n'hi va haver cap aquest dissabte "que intranquil·litzés" el cos d'extinció."Seguirem amatents i concertats en intentar que davant qualsevol columna o manifest de reactivació en algun punt crític tinguem capacitat de reacció per mantenir el perímetre estabilitzat i donar-lo controlat al final del dia", ja apuntat Joan Rovira, cap de l'operatiu.Les autoritats insisteixen en la necessitat de mantenir la "màxima precaució" davant del "risc extrem" provocat per l'onada de calor. De fet, segons els Agents Rurals, hi ha risc extrem a un 15-20% del territori català i a la resta tot el personal es dedica exclusivament a la prevenció d'incendis.

