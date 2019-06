Es preveu que els desallotjats per l'incendi de la Ribera d'Ebre puguin tornar a casa aquest diumenge

Protecció Civil ha rebaixat d'emergència a alerta el Pla Infocat un cop els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi de la Ribera d'Ebre. Després de cremar 6.000 hectàrees durant tres dies, el foc ha millorat el seu estat aquest dissabte al vespre i ha permès que s'aixequi per a aquest diumenge la prohibició de sega, així com les restriccions d'accés als massissos de Cadiretes i Gavarres. Per contra, es mantindran tancats el Montsec, el Montsant, el Massís dels Ports i Montserrat. Tres de les famílies desallotjades de la zona propera a la C-12 podran tornar a casa aquesta nit, mentre que la resta d'evacuats es preveu que ho puguin fer demà.Mentre es mantingui el Pla Infocat en alerta, es reforçarà la vigilància de prevenció d’incendis a les zones de més risc durant la sega per part del cos d’Agents Rurals, el Grup Especial en Prevenció d'Incendis Forestals (GEPIF) i les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF).Així mateix, Protecció Civil insisteix que el risc d'incendi es mantindrà elevat aquest diumenge i demana extremar les precaucions en totes les activitats que es facin en espais de risc. A part, es manté en alerta el Pla Procicat per onada de calor i, segons les previsions, tot indica que l'episodi d'altes temperatures s'allargarà fins a dilluns, com a mínim.Les autoritats insisteixen en la necessitat de mantenir la "màxima precaució" davant del "risc extrem" provocat per l'onada de calor. De fet, segons els Agents Rurals, hi ha risc extrem a un 15-20% del territori català i a la resta tot el personal es dedica exclusivament a la prevenció d'incendis.Des de Protecció Civil mantenen la xifra de 52 persones evacuades, 44 d'elles a Flix, quatre a Bovera i quatre més a la Palma d'Ebre. Encerclar el foc i contenir-lo és la principal prioritat del cos d'extinció d'incendis que veu amb preocupació l'augment de temperatures d'aquest divendres i el vent de component sud.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor