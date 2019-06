Lleida homenatja amb llambordes «stolpesteiner» els ciutadans deportats als camps nazis

Lleida ha retut aquest dissabte homenatge als ciutadans que van ser deportats als camps de concentració nazi, amb la col·locació de 10 llambordes davant de l’últim domicili conegut on van viure aquestes persones, que van morir o ser empresonades en els camps d’extermini durant la Segona Guerra Mundial.El paer en cap, Miquel Pueyo, ha manifestat que aquest era “un acte de gran envergadura simbòlica”, ja que per llegir la inscripció de les llambordes, on figura el nom i les dades d’aquests deportats, cal inclinar-se, gest que és una forma positiva de respecte en moltes cultures.L’alcalde ha assenyalat que avui, en la figura d’aquests 10 lleidatans es feia “un homenatge a la vida, a la memòria i al record”, per afegir tot seguit que “l’amor venç la mort, però sobretot el record venç la ignomínia”.Miquel Pueyo ha manifestat que, en aquesta nova etapa, “la Paeria està alineada amb els objectius que inspira la tasca del Memorial Democràtica i de la Direcció General de la Memòria Democràtica”, per la qual cosa ha anunciat que, “en les pròximes setmanes, completarem la revisió del nomenclàtor dels carrers per eliminar el reconeixement i noms de persones vinculades amb el franquisme. Treballarem a enfortir i dignificar la Memòria, perquè no hi ha projecte de futur, ni concòrdia, ni convivència, si no hi ha també una bona política de Memòria”.

