Novell alerta que la ideologia de gènere està influint en la societat i orienta contra el cristianisme

El bisbe de Solsona, Xavier Novell, en la glossa d'aquest diumenge, parla d’un recent document de la Congregació per a l’Educació Catòlica, “Home i dona els va crear”, “que cerca “oferir algunes reflexions que puguin orientar i donar suport a les persones compromeses amb l’educació dels infants i joves per a afrontar curosament les qüestions més discutides sobre la sexualitat humana, a la llum de la vocació a l’amor a la que és cridada tota persona”.Diu que “avui els pares es troben davant d’una desafiadora emergència educativa, especialment pel que fa als temes de l’afectivitat i de la sexualitat” i que “impera l’anomenada ideologia de gènere que essencialment nega la diferència sexual entre home i dona ja que considera que el sexe no es defineix genèticament, és a dir en el naixement, sinó que es construeix segons el propi desig”. Afirma que “aquesta ideologia està influint objectivament en el pensament social, orientant-lo cap a posicions contràries a l’antropologia cristiana”.I rebla que "és la posició que defensa pràcticament tot l'espectre polític. És la ideologia que influeix en els guions de les sèries nostrades adreçades a adolescents. Son els criteris que cada cop més penetren en la publicitat que ens impacta cada dia". I sobretot, "son els criteris que impregnen la majoria dels materials didàctics que la Generalitat de Catalunya ofereix en la seva pàgina web adreçada als educadors."Diu que és d’agrair que “la Sagrada Congregació hagi publicat aquest document que, a més de fer notar les importants diferències entre la visió de la persona humana d’aquesta ideologia i del cristianisme, reconeix també alguns punts d’encontre com “la lluita contra qualsevol expressió d’injusta discriminació” i que “aquest document és una guia important per a orientar els pares en l’educació de la fe sense ignorar l’antropologia cristiana, la vocació a l’amor i les seves repercussions sobre l’afectivitat i la sexualitat”. Finalment, ens anima a “llegir-lo o almenys a donar un cop d’ull al resum que també es pot trobar a la pàgina web del bisbat”.

