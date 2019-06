Investiguen les causes d'un incendi que ha cremat 2 hectàrees a la Roca del Vallès

Incendi a La Roca del Vallès amb una superfície afectada de 2,1 hectàrees agricoles. N'investiguem les causes pic.twitter.com/JCHYOMAb8S — Agents Rurals (@agentsruralscat) 29 de juny de 2019

Els Agents Rurals investiguen les causes d'un incendi que ha afectat aquest dissabte a la tarda la zona de Can Sora, a la Roca del Vallès. Les flames han cremat 2,1 hectàrees de terreny agrícola. Hi han intervingut, a més dels Agents Rurals, Bombers, la policia local roquerola, i les ADF de Serra de Marina, les Franqueses, Llinars i Cardedeu.

