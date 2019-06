Un mosso evita que un cotxe incendiat propagui les flames a la C-65 a Llagostera

Un agent dels Mossos d'Esquadra ha evitat aquest dissabte a les 5 de la tarda que les flames d'un turisme que s'ha incendiat per combustió espontànica a la C-65 a l'altura de Llagostera, s'hagin estès a la vegetació del marge de la via.L'agent, que ha estat el primer a arribar al lloc després de l'avaria del turisme, ha fet aturar una cuba d'aigua, i amb la mànega ha ruixat el cotxe i també la vegetació propera a on ja havien passat les flames.Uns minuts després han arribat els Bombers que han completat l'actuació donant per extingit l'incendi.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor