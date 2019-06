El Clownia 2019 omple Sant Joan de les Abadesses de música, color, festa i molta consciència

El Festival Clownia 2019 Foto: ACN

"Estem molt contents de poder-ho fer a casa nostra", assenyala Sergi Carbonell, membre de Txarango, que considera que el festival va "molt més enllà" i de fet, destaca l'Espai Consciència com "el nucli" sobre on gira tot el Clownia.El músic es mostra "molt content de com els estan sortint les coses com a banda i també de la bona rebuda que "sempre" ha tingut el Clownia. "Per a nosaltres és un orgull i una satisfacció molt gran veure que la gent al final s'ha fet seu el festival, i no només venen a veure els grups de música que els hi agraden", assenayala.Tot plegat entre pancartes reivindicatives en favor de l'acolliment de refugiats i en contra del capitalisme. A la part de dalt del recinte, a la zona gratuïta, hi ha nombroses parades on es poden comprar samarretes o d'altres articles amb una finalitat social. Just al costat, l'Espai Consciència agrupa centenars de persones que dialoguen amb diverses personalitats.Un cop s'entra a la zona d'abonament, on es fan els concerts, la música i el circ prenen el protagonisme. Diversos artistes han fet més suportable al públic la calor que fa a Sant Joan de les Abadesses des d'aquest dijous quan es va iniciar la sisena edició.Després dels Oques Grasses, Doctor Prats, Buhos o Joan Dausà que van tocar divendres, aquest dissabte ha estat el torn de la Companyia Elèctrica Dharma. En Joan i en Lluís Fortuny, membres de la banda asseguren que és "un privilegi" poder tocar al Clownia. "Ja hi havíem col·laborat fa dos anys i ara hi podem tocar", expliquen.De fet, en Lluís Fortuny considera el Clownia un festival "únic" i el compara amb els primers anys del Canet Rock. "És tot molt professional, però veus que al darrera hi ha un esperit de col·laboració i un voluntariat molt gran", assenyala.Una de les que s'ha acostat a Sant Joan de les Abadesses per primera vegada ha estat la Núria Redó que destaca "la transversalitat de generacions" que hi ha. "He vingut de Mataró i a veritat és que n'he quedat molt sorpresa. M'ha agradat molt i si puc repetiré l'any vinent", ha conclòs.