Detinguts dos menors acusats d'agredir sexualment una dona a Canet de Mar

La Policia Local de Canet de Mar (Maresme) ha detingut aquest dissabte dos joves menors d'edat acusats d'agredir sexualment una dona. Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra, que han assumit la investigació per esclarir els fets, l'agressió s'ha produït aquesta matinada al municipi.El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha informat en un comunicat que els dos joves detinguts estan sota la tutela de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), i ha condemnat l'agressió sexual.Així mateix, ha expressat el seu suport a la víctima i ha anunciat que presentarà una denúncia, tot instant la justícia a actuar amb "celeritat" i "contundència". "Fets com aquest no tenen cabuda a la societat catalana", ha reblat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor