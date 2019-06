VÍDEO La carrossa de Ciutadans és expulsada del Pride a Barcelona per desenes de manifestants

La carrossa de Ciudadanos obligada a girar cua de la manifestació del #Orgull de Barcelona gràcies al boicot actiu dels propis manifestants. Qui sembra l'homofòbia recull la ràbia! ✊🏼 pic.twitter.com/xCVCZeEiQk — Jose Téllez (@JoseTellezBDN) 29 de juny de 2019

Una vintena de persones, a crits de "fora feixistes", impedeix el pas al bus LGTBI de Ciudadanos, hi fa pintades i l'obliga a girar cua a pl. Universitat abans q comenci la mani #Pride2019 pic.twitter.com/YQbKElW8bk — Oriol Solé Altimira (@urisole) 29 de juny de 2019

La carrossa de Ciutadans ha estat expulsada de la desfilada del Pride a Barcelona per diversos manifestants que li han impedit el pas. La formació taronja havia intentat adherir-se a l'esdeveniment que se celebrava al centre de la capital catalana però un grup de persones ha reclamat que girés cua i han acabat guixant els laterals de l'autocar.L'organització de la desfilada del Pride havia vetat l'accés de Ciutadans a l'esdeveniment arran dels seus pactes amb les formacions d'ultradreta, com Vox, contràries a la celebració en favor dels drets LGTBIQ+. L'autocar ha hagut de girar cua per la plaça Universitat, al bell mig de la ciutat, i no s'ha pogut afegir a la desfilada.Ciutadans va carregar durament contra la decisió de l'organització del Pride a Barcelona, titllant-la de "sectària i polititzada", però molts sectors del col·lectiu LGTBI van aplaudir el veto a la formació taronja, precisament pels seus pactes de govern amb el partit de Santiago Abascal.

