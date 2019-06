VÍDEO La colpidora crítica d'un jove pagès arran de l'incendi de la Ribera d'Ebre

Pau Ciuraneta, el meu germà, pagès i ramader de la Palma d’Ebre (Ribera d’Ebre). Us animo a que dediqueu tres minuts del vostre temps a escoltar-lo, val la pena! #IFRiberadEbre pic.twitter.com/hqTbGQjdlX — Laia Ciuraneta (@laiaciuraneta) 29 de juny de 2019

"Ens teniu i ens heu tingut sempre abandonats. Això, entre tots, hem de fer que canviï". Són les paraules de Pau Ciuraneta, un pagès i ramader de 25 anys a qui les flames de l'incendi de la Ribera d'Ebre li han cremat tot. A través d'un vídeo publicat a la xarxa, Ciuraneta reclama més atenció per part de les administracions, a qui acusa de "només posar pals a les rodes". En un discurs emocionant i abraçant totes les parts del territori català que són "el rebost de Catalunya", insta a reconèixer la tasca dels pagesos, dels ramaders i els productors del territori."Ahir tot això era un mar de mitjans, aprofitant-se del morbo i venent una exclusiva a partir del nostre patiment", afirma mentre assenyala els seus conreus cremats. Ciuraneta apel·la a la seva generació, "la més complicada", i rebla una crítica sobre el món rural. "Som molt més que un instastories, que un debat a Twitter i qualsevol micromecenatge que us permet tenir l'ànima tranquil·la".El pagès i ramader ha destacat el món rural, la seva lluita per mantenir el paisatge, les terres conreades i no perdre la vegetació. Ha aplaudit la tasca d'aquest món, que afirma que "allà on altres hi veuen misèrie, ells hi veuen futur i poder guanyar-se la vida". Ciuraneta ha volgut aplaudir la tasca de tots aquells que han lluitat contra el foc, extingint l'incendi i aquells que lluitaran per tornar a refer tota la terra cremada.

