Unicef avisa que l'escepticisme sobre les vacunes és tan perillós com les malalties

El Fons de Nacions Unides per a la Infància (UNICEF) ha advertit que l'escepticisme regnant sobre l'eficàcia de les vacunes és un fenomen tan perillós com les malalties en si, en paraules de la seva directora, Henrietta Fore."La informació errònia sobre les vacunes és tan perillosa com una malaltia. Es propaga ràpidament i representa una amenaça imminent per a la salut pública", ha lamentat Fore. Just ara, després de tres dècades de millores substancials en la salut i el benestar dels nens, apareixen nous desafiaments en forma de dubtes sobre els beneficis extraordinaris que ha suposat la vacunació, segons l'agència."Malgrat la clara evidència de la capacitat de les vacunes per salvar vides i controlar malalties, milions de nens petits a tot el món es queden sense vacunar", per motius com la "complaença, l'escepticisme i la desinformació deliberada"."Els grups antivacunes han explotat eficaçment les xarxes socials, creant confusió i alimentant temors entre els pares, la qual cosa podria soscavar el progrés per estendre la vacunació a tots els nens", segons un comunicat amb motiu de l'esdeveniment celebrat aquest passat divendres a la seu de l'ONU per analitzar l'estancament i la disminució actual de les taxes de vacunació."Les vacunes salven fins a tres milions de vides cada any: més de cinc vides salvades per minut", ha declarat Fore, "i encara avui dia hi ha 20 milions de nens als quals no els estan posant deliberadament".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor