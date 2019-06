Beure aigua freda quan fa calor: un mite o un perill real?

Enmig de l'onada de calor, en allò en què tothom coincideix és en recomanar beure molta aigua. Hidratar-se és primordial, tot i que no sempre és recomanable anar d'un extrem a l'altre pel que fa a la temperatura. Així doncs, l'aigua molt freda davant d'un episodi de calor intensa podria ser desaconsellable, segons apunten uns experts, i un mite, segons altres. Però per què?"És bo prendre aigua freda perquè t'ajuda a rebaixar la temperatura del cos", explica a RAC1 la doctora especialista en nutrició i endocrinologia, Paloma Gil, que precisa que allò a evitar és prendre aigua congelada. De fet, posa el símil de les infusions calentes durant l'hivern quan fa molt de fred, i assegura que, des de la seva experiència, no coneix "cap cas de tall de digestió" per beure aigua freda.Un punt de vista similar és el que apunta el metge de família Bernat de Pablo a l'emissora privada. L'aigua freda "refresca el cos", afirma, i "l'únic risc que hi hauria seria d'irritació local de la mucosa del coll". Pel que fa als talls de digestió, assegura que és un "mite de iaies", a no ser que la ingesta d'aigua congelada sigui després d'un àpat molt copiós.No tots els especialistes, però, tenen la mateixa teoria. La responsable de l'Àrea de Nutrició de la Societat Espanyola de Metges Generals i de Família, Guadalupe Blay, afirma que, al prendre aigua molt freda, l'organisme "ha de treballar per compensar la diferència de temperatura". Això fa que la digestió s'alenteixi i, fins i tot, es pugui arribar a produir un tall de digestió. En el cas de les persones que pateixen migranyes, afirma que es poden agreujar, i l'aigua freda tampoc ajuda a la hidratació, ja que en haver de regular la temperatura corporal, l'organisme perd líquids.

