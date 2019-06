Principi d'acord amb l'Estat per desviar vehicles pesants a l'N-240 entre Montblanc i Lleida

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha anunciat des de Juncosa, a les Garrigues, un principi d'acord amb el Ministeri de Foment pel desdoblament de l'N-240 entre Montblanc i Lleida i alliberar el peatge de l'AP-2 per als camions. Calvet ha dit que aquesta mesura comporta acabar amb les bonificacions i el desviament de camions entre el Pla de Santa Maria i les Borges Blanques.El conseller ha detallat que s'està negociant amb Foment i que espera que aquesta mesura sigui una realitat a la tardor. Amb aquest desdoblament s'aconseguirà eliminar el pas de camions per un punt negre de l'N-240 amb alta concentració d'accidents com és Juncosa. Amb el desdoblament de l'N-240 entre el Pla de Santa Maria fins a Montblanc havia registrat un augment de fins a 1000 camions diaris des de Montblanc fins a Lleida, segons el conseller.