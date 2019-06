Els magistrats del Suprem van ser objectiu de hackers després del judici de l'1-O

Los de @PoderJudicialEs tienen un problema de seguridad 🥺 — Anonymous Catalonia 🏳️‍🌈 (@anonktalonia) 26 de juny de 2019

Els magistrats que van conformar el tribunal del Suprem que va jutjar els líders independentistes en la causa de l'1-O ha estat objectiu dels hackers després que el procés hagi quedat vist per sentència. De fet, i segons han avançat El Confidencial La Vanguardia , els set magistrats van rebre avisos oficials perquè extremessin les mesures de seguretat dels seus equips informàtics.En aquest sentit, el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) va detectar intents massius d'accedir al sistema personal de correu electrònic del president de la sala segona, Manuel Marchena, així com d'altres magistrats. Malgrat que no s'ha informat als jutges sobre l'abast dels atacs, sí que se'ls ha advertit sobre la necessitat d'augmentar totes les mesures de seguretat.De moment, però, indica el rotatiu, el Suprem no ha pogut constatar si els atacs de hackers van aconseguir els objectius d'entrar als correus electrònics o si simplement es van quedar en intents.Durant els últims dies, el compte d'Anonymous Catalunya va destacar que el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) tenia "un problema de seguretat".

