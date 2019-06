Una tassa de cafè al dia, el nou descobriment contra l'obesitat i la diabetis

​Prendre una tassa de cafè al dia pot estimular la pèrdua de greix. Això és el que sostenen científics de la Universitat de Nottingham, al Regne Unit arran d'una investigació. En aquesta s'apunta que el cafè podria estimular les defenses que combaten el greix, i que això podria ser clau per evitar malalties com la obesitat o la diabetis.L'estudi, publicat a la revista Scientific Reports, és un dels primers que es realitza amb humans per trobar components que podrien tenir un efecte directe en les funcions de l'anomenada "grassa parda". Aquesta és una part de l'organisme que desenvolupa funcions clau en la rapidesa a l'hora de cremar calories per transformar-les en energía.Segons el professor Michael Symonds, de la Facultat de Medicina de la Universitat de Nottinghan, qui ha dirigit l'estudi, la "grassa parda funciona de manera diferent del d'altres greixos". Augmentar la seva activitat, sosté, "millora el control de sucres en sang i els nivells de lípids". Fins el moment, però, ningú havia trobat una manera acceptable d'estimular la seva activitat en humans.L'equip va realitzar una sèrie d'estudis amb cèl·lules mare per veure si la cafeïna estimularia aquest tipus de greix. Una vegada es va trobar la dosis correcta, es va aplicar als humans per veure si els resultats eren similars. Els resultats van ser positius i, segons el professor Symonds, ara es pot concloure que la cafeïna és un dels ingredients que actua com a estímul per a l'activitat d'aquest tipus de grassa.

