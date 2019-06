Torra reivindica Miquel Martí i Pol com la veu del poble de Catalunya «en majúscules»

“És una alegria tenir una seu i poder acollir tots els grups de visitants i escolars que fins ara no podíem acollir”, ha explicat la directora de la Fundació Miquel Martí Pol, Montse Caralt. L’entrada oficial a la nova seu l’ha fet aquest dissabte el president de la Generalitat, Quim Torra, que ha estat el primer d’entrar, amb la clau que li ha donat l’alcalde, i acompanyat de la vídua del poeta, Dolors Freixas. L’entrada dona lloc a una gran sala polivalent, que manté el terra hidràulic original, i també hi ha una aula taller i despatxos. La inversió per adequar l’espai ha estat de prop de 300.000 euros, amb finançament de la Generalitat.En la seva intervenció, davant desenes de veïns i personalitats del món de la cultura, Quim Torra ha citat diversos passatges de l’obra de Miquel Martí i Pol, alguns dels quals extrets d’una edició seva personal del llibre ‘El llarg viatge’. El president ha destacat la importància de recuperar la memòria dels escriptors catalans i dignificar-la en espais com el que s’inaugura. “Entrar en aquests espais suposa alguna cosa més que fer-te més teu el poeta, vol dir entrar una més endins en el seu món”. Torra ha assenyalat que Martí i Pol “és un poeta que no deixa mai de ser la veu del poble, sempre”.Amb la Fundació Josep Pla com a referència, Torra ha apel·lat la fundació osonenca a tenir "l’ambició" d’assemblar-s’hi. Ho ha dit no només per una trajectòria similar, sinó també per la importància dels dos escriptors en el context global. D’altra banda, el president també ha demanat fer un pas endavant per "agermanar" el seu poble natal, Santa Coloma de Farners, i Roda de Ter. El president ha posat de relleu l’amistat que el poeta Joan Vinyoli i Miquel Martí Pol van compartir i ha volgut recordar dos versos seus que li dona la impressió que van en la mateixa línia.Torra ha destacat la tasca divulgativa de l’obra de Miquel Martí i Pol que fa anys que fa Montse Caralt. La directora de la fundació ha explicat que “per fi” disposen d’un lloc de rebuda per visitants on es pot mostrar un espai museïtzat, on es guarda tota la documentació de l’autor, diversos objectes personals i les primeres edicions de les obres que va escriure, però també la correspondència que intercanviava amb els seus amics. “Ara podem explicar molt bé no només l’autor, sinó també el seu context”, ha destacat.En una segona fase -ja bastant avançada- es vol convertir una de les cases del complex fabril, on va viure Miquel Martí i Pol, en la Casa Museu, un espai per descobrir com vivia el poeta. “El projecte arquitectònic ja està acabat i ara estem treballant en el projecte museològic”, ha explicat Caralt. Perquè sigui una realitat ben aviat, la fundació encara està buscant el finançament. Amb tot, i sense concretar, el president s’ha compromès a donar-los “tot l’ajut perquè la puguem fer una realitat ben aviat”. Per fer-se una idea de com serà l’espai, de moment es pot visualitzar un vídeo amb realitat virtual.Segons Montse Caralt, Martí i Pol és un poeta que "tothom es fa seu perquè parla amb un plural col·lectiu que ens apel·la com a comunitat". D’altra banda, també parla d’experiències personals molt properes com la solitud, el dol o l’amor "en una llengua molt planera". "Ho fa anant a l’essència directament, sense rebuscaments. I això fa que trenqui els murs de la poesia i també anima nous lectors perquè comencin a llegir-lo", ha destacat la directora.A Roda de Ter la inauguració de la Fundació Miquel Martí i Pol s’ha viscut com una festa que dura tot el dia, ple d’actes amb els musics i els gegants el poble, tallers infantils i homenatges literaris. Els actes també han comptat amb la presència de la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, la delegada del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps, l’amic íntim del poeta, Lluís Llach, i diversos familiars.