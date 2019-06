El G-20 no hi entén de paritat

¿Os llama algo la atención? (Pista: no es el señor de blanco) pic.twitter.com/EDbbxkCIEn — Ana Manso (@AnaMans0) 28 de juny de 2019

El G-20, que aplega els principals líders d'Estat i de Govern del món, no hi entén de paritat. Tal com es pot veure a la tradicional fotografia de família que es va fer aquest divendres, torna a ser evident la flagrant manca de dones. De fet, només hi ha tres dones enmig dels 35 homes que es poden veure a la fotografia. Es tracta de la primera ministra del Regne Unit, Theresa May; la directora del Fons Monetari Internacional (FMI), Christine Lagarde, i la cancellera alemanya, Angela Merkel.Aquesta manca de dones líders al món s'ha denotat a través de les xarxes socials, especialment Twitter, on diverses usuàries han criticat la situació.El Grup dels vint, o conegut altrament com a G-20, està integrat per les 19 economies més grans del món i la Unió Europea

