Detenen la capitana del Sea-Watch 3 en atracar al port de Lampedusa amb 40 migrants

🚨La policia italiana ha detingut a Carola Rackete, capitana de l’embarcació ‘Sea Watch’ quan entrava al port de Lampedusa amb 40 persones rescatades.



❌Rescatar persones no és i•legal! Tot el nostre suport, #FreeCarola!



pic.twitter.com/OqJbRKGxYf — La Forja - Jovent Revolucionari (@LaForja_Jovent) June 29, 2019

La capitana del #SeaWatch3 @seawatch_intl Carola Rackete ha estat detinguda aquesta matinada al port de Lampedusa #FreeCarola

pic.twitter.com/rbItiyPYQH — Jordi Salvia 🎗 (@jordisalvia) June 29, 2019

🔴🔴🔴 Comandante fuorilegge arrestata.

Nave pirata sequestrata.

Maxi multa alla ONG straniera.

Immigrati tutti distribuiti in altri Paesi europei.

MISSIONE COMPIUTA.#SeaWatch3 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 29, 2019

La policia italiana ha detingut aquest matí la capitana del Sea-Watch, Carola Rackete, tot just després d'atracar al port de Lampedusa. Rackete, de 31 anys, havia accedit al por sense permís apel·lant a l'estat de necessitat per la situació en què es trobaven el 40 migrants que duia a bord.Se l'acusa de resistència contra un vaixell de guerra, un delicte que es castiga amb penes d'entre 3 i 10 anys de presó. Segons mitjans locals recollits per TV3, Rackete podria quedar en arrest domiciliari a l'espera del judici, que es preveu immediat. Quan ha arribat al port, la cpaitana del Sea Watch ha estat rebuda amb aplaudiments.El ministre de l'Interior italià, Matteo Salvini, ha aplaudit la detenció. S'ha mostrat satisfet perquè s'han complet les seves pretencions: detenció de la capitana, confiscació del vaixell i reubicació dels migrants a països en cinc països de la Unió Europea (no ha concretat quins).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor