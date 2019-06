ERC exigeix a Sánchez que materialitzi l'aposta pel diàleg

Advertència d'ERC al candidat a la presidència del govern espanyol, Pedro Sánchez. L'adjunt a la presidència dels republicans, Pere Aragonès, ha conjurat el partit per desbloquejar la negociació amb Madrid per exercir el dret a decidir i un nou referèndum, i ha exigit al líder del PSOE que materialitzi "ja" la seva aposta pel diàleg.Durant el discurs en obert al Consell Nacional d'Esquerra aquest dissabte al matí, el també vicepresident del Govern ha assegurat, d'altra banda, que el partit batallarà perquè l'escó de l'eurodiputat electe -i president de la formació- Oriol Junqueras pugui estar "ple" a l'Eurocambra i no sigui cap "cadira buida". Aragonès ha advertit les instàncies polítiques i judicials espanyoles que restringir els drets de Junqueras és un "atac" a ell mateix i a tots els electors que el van votar el 26-M.Aragonès ha insistit que Sánchez ja no té "excuses" després d'haver guanyat les eleccions espanyoles i que, amb la victòria d'ERC a Catalunya el 28-A, els republicans tenen "l'obligació" de seure i dialogar amb Madrid. Per l'adjunt a la vicepresidència d'Esquerra, el "bloqueig que s'autoimposa" el cap de files socialista no és cap "opció".És per això que els republicans treballaran per "obrir camins de diàleg i negociació" que culminin amb un acord per l'exercici del dret a decidir i un nou referèndum. En aquest sentit, Aragonès ha exigit una vegada més a Sánchez que materialitzi la seva aposta pel diàleg i que d'aquesta manera s'apliqui el resultat de les urnes del 28-A.ERC ha ofert totes les seves alcaldies i regidories a treballar a favor d'aquest propòsit, i per construir una societat més "justa" i una economia pròspera". De fet, els republicans consideren que la majoria de les organitzacions independentistes s'han afegit a l'estratègia d'ERC per sumar "grans majories" i forçar l'Estat a posar-lo davant el "mirall del diàleg".Al Consell Nacional, que aprovarà la convocatòria del Congrés que ha de reorganitzar els òrgans del partit i actualitzar el full de ruta, també hi han assistit el president del Parlament, Roger Torrent, les consellers del Govern Ester Capella, Alba Vergès i Chakir el Homrani, i el regidor a Barcelona Ernest Maragall.

