​Trump aixeca el veto contra Huawei

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha confirmat aquest dissabte que les companyies d'Amèrica del Nord podran tornar a subministrar material a la marca Huawei. La notícia s'ha conegut després que s'hagin reprès les negociacions comercials amb la Xina en el marc del G-20 a Osaka, el Japó.D'aquesta manera, Trump reverteix la decisió que prohibia a les companyies establir relacions comercials amb Huawei, sota la sospita que aquesta marca podia suposar una amenaça per a la seguretat nacional. "Enviarem i vendrem a Huawei una tremenda quantitat de productes", ha afirmat el president nord-americà, que ha reconegut que el veto no era ben vist tampoc per les companyies del país que "no estaven exactament contentes per no poder vendre".Per la seva part, l'enviat especial del Ministeri d'Exteriors xinès, Wang Xiaolong, ha celebrat la decisió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor