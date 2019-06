VÍDEO Un camió dels Bombers ha bolcat aquest matinada mentre intentava per apagar l'incendi de l'Ebre

📹 Imatges del camió #bomberscat accidentat ahir durant les tasques d'extinció #IFRiberadEbre, en el qual anaven dos efectius que van requerir assistència mèdica (un per ferida al turmell i l'altre per fuetada cervical). pic.twitter.com/0XGIFebA8e — Bombers (@bomberscat) June 29, 2019

#IFRiberadEbre està perimetrat i en vies d'estabilitzar-lo, Els objectius que ens havíem fixat per a la nit s'han assolit. Avui les condicions meteorològiques continuaran sent dures. Continuem treballant intensament, i mantenim el dispositiu. Les properes hores seran crítiques! — Bombers (@bomberscat) June 29, 2019

David Borrell, cap de Bombers, a la zona de l'incendi Foto: ACN

Prohibicions en una situació d'excepcionalitat

Mapa de prohibició d'accés als massissos Foto: Agents rurals

Els bombers han treballat durant tota la nit Foto: Bombers de la Generalitat

Un helicòpter atacant un dels flancs de l'incendi de la Torre de l'Espanyol Foto: ACN

Imatge aèria que mostra l'abast de l'incendi.

El SEM ha atès en les últimes hores 21 persones, 12 d'elles bombers afectats per la calor i per l'esgotament. Un dels dos efectius que van ser ingressats per un cop de calor aquest divendres a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre ja te l'alta mèdica. Hi ha també dos ferits lleus per un camió que ha bocat durant les tasques d'extinció de la nit.D'altra banda, les autoritats han modificat la prohibició de la sega després de les crítiques dels pagesos. Si bé dijous es va prohibir segar durant 48 hores pel risc d'incendi, ara es permet fer-ho entre les nou del vespre i les onze del matí, quan les temperatures baixen i disminueix lleugerament la possibilitat d'incendi.Els Bombers avancen en les tasques d'extinció del devastador incendi de la Ribera d'Ebre, que ja afecta unes 6.000 hectàrees, després d'aguantar les represes que es van produir divendres. Aquesta matinada, després d'una nova nit de feina, han aconseguit perimetrar el foc per tal de poder-lo estabilitzar."S'han assolit els objectius que ens havíem fixat per a la nit", han dit a través de Twitter. De cara a dissabte, es preveuen encara condicions climàtiques molt dures, amb temperatures molt altes, malgrat que no tant com divendres. "Les properes hores seran crítiques", han advertit els Bombers.Un cop perimetrat, l'incendi es troba "camí de l'estabilització". El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha confirmat a primera hora d'aquest dissabte al matí que el perímetre del foc està estabilitzat, s'ha mantingut en els 50 quilòmetres, però el 10% del foc segueix actiu. El cap de l'operatiu, David Borrell, ha destacat que s'han assolit els objectius marcats durant la nit, sobretot a l'últim terç del flanc dret on s'ha treballat intensament durant la nit per perimetrar-lo. La situació meteorològica d'aquest dissabte es torna a preveure "dura" i es mostren prudents davant la possibilitat de represes. "No estarem tranquils fins a veure com evoluciona la tarda", ha dit.Aquesta nit passada, s'ha treballat intensament al flanc dret nord per tancar el perímetre però la situació, aquest dissabte, amb previsions altra vegada de forta calor i temperatures disparades, fan preveure un migdia i una tarda de condicions "molt dures" al front de l'extinció i els comandament es mantenen prudents i sense abaixar la guàrdia perquè es podrien reproduir represes del foc com ja va passar aquest divendres. Al terç nord del flanc dret aquest divendres a la tarda hi va haver 20 revifades del foc.El dispositiu es manté amb 120 dotacions i 350 bombers després que es comencin a retirar els reforços de la nit. "Hem tingut diversos casos d'esgotament i bombers que han causat baixa. Es va decidir, de forma selectiva, prioritzar els objectius tàctics a assolir a la nit i fer-ho amb personal de refresc que ara es retira. Volíem donar impuls i d'una altra manera no s'hauria pogut aconseguir perquè totes les dotacions estan molt cansades", ha apuntat Borrell.D'altra banda, el conseller ha explicat que els ramaders podran tornar a accedir a les seves explotacions i finques per atendre els animals fins a mig matí però la cinquantena de desallotjats i la resta d'evacuats encara hauran d'esperar per anar a les seves cases i masies.Les autoritats insisteixen en la necessitat de mantenir la "màxima precaució" davant del "risc extrem" provocat per l'onada de calor. De fet, segons els Agents Rurals, hi ha risc extrem a un 15-20% del territori català i a la resta tot el personal es dedica exclusivament a la prevenció d'incendis.Des de Protecció Civil mantenen la xifra de 52 persones evacuades, 44 d'elles a Flix, quatre a Bovera i quatre més a la Palma d'Ebre. Encerclar el foc i contenir-lo és la principal prioritat del cos d'extinció d'incendis que veu amb preocupació l'augment de temperatures d'aquest divendres i el vent de component sud.El president del Govern, Quim Torra, va recordar dijous que Catalunya viu un moment "d’excepcional climatologia" amb una situació "crítica" al país. Per això, va demanar que tothom segueixi les mesures que els serveis d'emergències recomanen, així com que s'eviti qualsevol sortida a les muntanyes properes “amb caràcter general", en la línia de la decisió que aquest dijous s'ha pres. "Es tracta d’un tema de sentit comú; millor estar dins de casa en aquests moments per evitar riscos, per precaució, seguretat i seguir el que els professionals demanen”, va afirmar.A aquestes zones, però, Torra va anunciar una nova prohibició d'accedir als massissos de les Gavarres, a la muntanya de Montserrat i les Cadiretes, a part de la serralada del Montsant, els ports de Tortosa i els Montsec. També es va prohibir la sega al país en les properes 48 hores, i va demanar “comprensió” als pagesos en aquest sentit. Així doncs, el president va voler enviar un missatge de “suport, agraïment i confiança” en especial als alcaldes i alcaldesses de tot el país, en concret de la Ribera d'Ebre, però també a tots els cossos de seguretat i emergències que actualment estan treballant de forma incansable.Segons van anunciar els Agents Rurals després del Comitè Tècnic de l'INFOCAT que es va celebrar aquest dijous al migdia amb presència de cossos de seguretat, emergències i el conseller d'Interior, Miquel Buch, "tot apunta" que el foc va començar arran d'irregularitats en una explotació agrícola, per una "mala gestió dels fems" que hi havia en una part de la instal·lació.Segons van precisar, i malgrat que l'explotació complia tots els requisits legals, s'havia fet un "ús inadequat de la instal·lació", de manera que els fems s'havien col·locat en una part de l'explotació que no estava preparada per a això. "Quan el fem és de gallinassa, hi ha especials possibilitats que fermenti i que pugi la temperatura", va detallar el portaveu del cos d'Agents Rurals. Dimecres, -va prosseguir-, el vent va promoure l'aflorament de les flames, i finalment aquestes van acabar afectant el femer i la zona propera de vegetació. A partir d'aquest moment, el foc inicial va passar a la vegetació forestal"."Encara estem treballant en la zona, i hem pogut parlar amb la persona que feina l'explotació", van explicar els Agents Rurals. Aquesta persona, van assegurar, va ser qui immediatament va trucar al telèfon d'emergències 112 per avisar del foc. Malgrat que les causes no són concloents, els Agents Rurals apunten aquesta possibilitat com la més probable.

