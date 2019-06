Comença la recaptació de fons pel ramader que ha perdut 200 ovelles a l'incendi de l'Ebre

13:35 L'Ajuntament de Flix ha habilitat un punt d'informació i un telèfon perquè aquells que surtin les centre d'acollida segueixin informats de l'evolució del foc i de l'estat de les seves propietats.



13:35 Efectius de Protecció Civil accediran a les masies dels desallotjats tant aviat com rebin el vistiplau de Bombers. Faran fotografies i les mostraran als acollits a l'escola de Flix per assossegar la seva preocupació i que tinguin informació i elements per decidir si busquen alternatives.

12:56 L'inspector dels Bombers Antonio Ramos afirma que ja es té l'incendi perimetrat al 100%, tot i que encara hi ha un 10% del foc actiu: "L'objectiu és poder arribar al final del dia amb el 100% de l'incendi estabilitzat".

12:54 El conseller d'Interior assegura que durant aquest dissabte al vespre es decidirà si els veïns de les cases més allunyades del perímetre de l'incendi podran accedir als habitatges, tot i que en cas s'hi podran quedar a dormir.

12:49 Buch assegura que, fins el moment, els Bombers han seguit una estratègia "defensiva", tot i que a finals del dia ja preveuen "atacar" el foc per entrar en la fase d'estabilització: "Desitgem que en les properes hores puguin tirar endavant una tàctica molt més ofensiva per acabar matant l'incendi".

12:49 El conseller d'Interior, Miquel Buch, compareix després de reunir-se amb els equips d'emergències al centre de comandament de Vinebre, i explica que l'incendi continua "perimetrat" i "en camí de l'estabilització". Segons diu, durant el matí s'ha "reforçat l'estratègia" per estar preparats per les hores més caloroses del dia, que just comencen.

10:11 Els Bombers esperen poder confirmar la plena estabilització de l’incendi durant el dia d’avui. "Ara mateix tenim tot l'incendi perimetrat. Només un 10% està actiu. Això vol dir que tenim una sèrie de punts crítics que esperem controlar el dia d'avui", ha explicat el cap de l'operatiu, Antonio Ramos.



08:57 La situació meteorològica d'aquest dissabte es torna a preveure "dura" i es mostren prudents davant la possibilitat de represes. "No estarem tranquils fins a veure com evoluciona la tarda", ha dit David Borrell, cap de l'operatiu.

08:57 El cap de l'operatiu, David Borrell, ha destacat que s'han assolit els objectius marcats durant la nit, sobretot a l'últim terç del flanc dret on s'ha treballat intensament durant la nit per perimetrar-lo.

08:56 El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha confirmat a primera hora d'aquest dissabte al matí que el perímetre del foc està estabilitzat, s'ha mantingut en els 50 quilòmetres, però el 10% del foc segueix actiu.



08:56 "S'han assolit els objectius que ens havíem fixat per a la nit", han dit els Bombers a través de Twitter. De cara a dissabte, es preveuen encara condicions climàtiques molt dures, amb temperatures molt altes, malgrat que no tant com divendres. "Les properes hores seran crítiques", ha advertit el cos.



22:09 Extingit l'incendi del Montmell que ha afectat 2,9 hectàrees de pi blanc i matoll regenerat. L'origen ha estat un accident de trànsit d'un tractor que s'ha incendiat

19:59 "De cara a la nit som més optimistes però demà tornarem a estar en una situació complicada". Borrell explica que l'objectiu d'aquesta tarda era resistir el foc i ho confirma: "han resistit".

19:20 El doctor Josep Maria Soto, cap del SEM, explica que en aquests moments s'han fet 17 assistències durant els dies que ha durat el foc. D'aquestes, cinc han estat de Bombers, dels quals dos d'ells en situació menys greu. Han estat traslladats a l'hospital de Mora d'Ebre, on romandran en observació. "Han estat per lesions greus i totes elles relacionades amb les condicions de treball".

19:19 Borrell: "Hem tingut cinc situacions de ferits a conseqüència de la calor, alguns evacuats amb helicòpters. Estem treballant en condicions dures".

19:19 El cap del dispositiu de Bombers: "La part estabilitzada està igual que al matí i la part activa és on hi ha represes i està descontrolada".

19:18 Borrell: "Demà la previsió no millora, avui hem arribat als 44 graus, però som optimistes. L'incendi està perimetrat igual que al matí. Ens feien por les represes descontrolades però s'ha mantingut sota control".

19:13 David Borrell, cap del dispositiu de Bombers: "Estem assolint els objectius del pla d'acció d'aquesta tarda. Mantenim el foc, que no creix. Són bones notícies. Hem tingut una vintena de represes".

19:08 ACTUALITZACIÓ Miquel Busch informa que dos bombers han estat traslladats a l'Hospital de Mora per les condicions de treball. El conseller ha explicat que s'aixeca la prohibició de la sega entre les 21 hores i les 11 del matí. 🔴 Atenció! S'aixeca la prohibició de la sega entre les 21.00 h i les 11.00 am. pic.twitter.com/fULFVFnxmD — Protecció civil (@emergenciescat) 28 de juny de 2019

19:03 Les temperatures es mantindran altes al llarg de la tarda. Ara mateix se superen els 40 graus en nombrosos municipis del territori: Alcarràs (43º), Lleida (42º), Artés (43.6º) i Mieres (44º).

19:02 Un 20% de la superfície afectada per l'incendi s'ha salvat perquè està conreada. Unió de Pagesos es queixa per la prohibició de segar durant 48 hores.

18:05 El telèfon CatSalut Respon rep 123 trucades relacionades amb l'onada de calor. En un 72% de les trucades, s'ha requerit la mobilització d'un recurs, ja sigui un metge a domicili o ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), mentre que a la resta s'ha atès a les persones telefònicament.

17:18 Un incendi ha interromput durant mitja hora la circulació ferroviària de l'R4 de Rodalies entre els municipis de Molins de Rei i Castellbisbal, segons ha informat Renfe. El foc, principalment de matolls, estava a prop de la zona de vies. No hi ha hagut servei entre les 16.45 i les 17.15 hores, quan la circulació s'ha restablert. El tall ha afectat també la línia R8. La circulació ja està restablerta.

16:59 Els Bombers han donat per estabilitzats els dos incendis originats a primera hora de la tarda d'aquest divendres a Montmell (Baix Penedès) i a Pallargues, al terme municipal dels Plans de Sió (Segarra). El primer ha començat arran de l'accident de trànsit d’un tractor a la TP-2442, que ha provocat l'encesa del vehicle i de part de la massa forestal del voral. A la zona de Pallargues, hi segueixen treballant 11 dotacions terrestres per afrontar un foc que ha cremat aproximadament una hectàrea de camp de conreu, segons informen els Bombers.

16:54 Els Bombers també han actuat en un punt proper a la C-31, a l'altura de Calafell. Un petit incendi de matolls ha obligat el Servei Català de Trànsit a tallar la circulació durant mitja hora. Al lloc dels fets s'hi han desplaçat dues dotacions de bombers. #bomberscat hem atès aquest servei a #Calafell amb dues dotacions. L'#incendi afecta matolls en un terreny i està confinat @transit https://t.co/GJCibGBrNq — Bombers (@bomberscat) 28 de junio de 2019

16:40 Diversos focs arreu de Catalunya. El cos d'emergències també han treballat en un altre avís a Pallargues, a la Segarra, per un incendi agrícola ja controlat. A Rocallaura, a l'Urgell, un foc ha afectat part d'un bungalow de fusta però els bombers han impedit que arribés a la zona forestal.

16:37 Diversos focs arreu de Catalunya. Els Bombers treballen sense descans per extingir diversos focs declarats durant el dia. Han estabilitzat l'incendi a Montmell, on un tractor s'ha encès i ha acabat cremant massa forestal. Fins a dotze dotacions terrestres i altres dues aèries s'han desplaçat per extingir les flames.

16:29 Els Bombers informen que han estabilitzat l'incendi a Montmell, on un tractor s'ha encès i ha acabat cremant massa forestal. Fins a dotze dotacions terrestres i altres dues aèries s'han desplaçat per extingir les flames.

16:05 Els Bombers també han treballat en un altre avís a Pallargues, a la Segarra, per un incendi agrícola ja controlat. A Rocallaura, a l'Urgell, un foc ha afectat part d'un bungalow de fusta però els bombers ha aconseguit evitar que s'obrís a la massa forestal.

14:01 Els Bombers treballen a contrarellotge per controlar l'incendi. Ens trobem en les hores de màxima temperatura. Continuem treballant en tot el perímetre #IFRiberadEbre (5.700Ha). pic.twitter.com/02RCYiSXpG — Bombers (@bomberscat) June 28, 2019

13:50 La calor toca sostre aquest migdia -amb temperatures que poden arribar als 44ºC a la zona- i els Bombers temen revifalles.

