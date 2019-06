La republicana Noemí Llauradó serà la presidenta de la Diputació de Tarragona

Noemí Llauradó serà la nova presidenta de la Diputació de Tarragona. La reusenca finalment és l'aposta d'ERC per encapçalar l'ens supramunicipal i s'imposa a l'alcalde d'Amposta Adam Tomàs, segons va avançar Ebre Digital . Un pacte entre ERC i Junts per Catalunya suposarà que la sòcia de govern de Carles Pellicer a Reus es converteixi en la primera dona que lidera la Diputació.L'advocada, de 40 anys, rep la confiança del partit per presidir l'ens i substituirà a Josep Poblet, que ha ocupat el càrrec durant 12 anys. La reusenca guanya la partida a l'ampostí Tomàs, tot i els bons resultats obtinguts en les eleccions del 26-M pel que fa a percentatge de vots i en nombre de regidors -sent el més alt d'ERC a tot Catalunya-, com va explicar el Canal Terres de l'Ebre . Segons el Diari de Tarragona , el pacte entre les dues forces es va signar el passat 14 de juny.

