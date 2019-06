El Govern aixeca parcialment la prohibició de segar

El Govern ha decidit aixecar parcialment la prohibició de segar i la limita ara a l'horari comprès entre les 21h i les 11h, per evitar les hores de més calor i més risc d'incendi. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha anunciat la mesura des del centre de comandament de Vinebre. Unió de Pagesos s'havia queixat aquest divendres d'aquesta prohibició, assegurant que és "arbitrària" i un "menyspreu a la pagesia". També ha convocat protestes als vorals de la carretera per mostrar la seva indignació.Els Bombers avancen en les tasques d'extinció del devastador incendi de la Ribera d'Ebre, que ja afecta unes 6.000 hectàrees, després d'aguantar les represes que es van produir divendres. Aquesta matinada, després d'una nova nit de feina, han aconseguit perimetrar el foc per tal de poder-lo estabilitzar."S'han assolit els objectius que ens havíem fixat per a la nit", han dit a través de Twitter. De cara a dissabte, es preveuen encara condicions climàtiques molt dures, amb temperatures molt altes, malgrat que no tant com divendres. "Les properes hores seran crítiques", han advertit els Bombers.

