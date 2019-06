L'ozó troposfèric supera el llindar d'alerta en diverses zones de Catalunya per primer cop en 13 anys

L'ozó és un contaminant que no s'emet directament a l'atmosfera, sinó que es forma a partir de reaccions químiques entre contaminants primaris com els òxids de nitrogen i els compostos orgànics volàtils. Les reaccions químiques entre aquests contaminants primaris necessiten una radiació solar intensa durant un període de temps prou llarg (un mínim de diverses hores) per formar l'ozó. Les accions que s’estan duent a terme per reduir un d’aquests contaminants primaris, el diòxid de nitrogen, a Barcelona i la seva conurbació són fonamentals per rebaixar també l’ozó.El Departament de Territori i Sostenibilitat ha informat els ens locals, Protecció Civil i Salut perquè fessin extensiu els avisos i les recomanacions als centres d’ensenyament, residències per a les persones grans i entitats que organitzen activitats per a infants o activitats esportives.Qualsevol persona amb problemes de cor i de pulmons, els nadons, els infants en edat preescolar i les dones embarassades són especialment sensibles als efectes de l’ozó. Les recomanacions de prevenció que indica el Canal Salut són similars a les que ja estan activades per l’onada de calor. Amb superació del llindar d’alerta, la població sensible ha d’evitar l’exercici físic a l’exterior i reduir-lo la resta, mentre que, en cas de superació del llindar d’informació, es recomana reduir l’exercici només a la població de risc.El Govern manté activat l’avís preventiu per contaminació atmosfèrica que va declarar el dimarts a tot Catalunya per nivells moderadament elevats de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres. A l’avís per partícules n’ha afegit aquest divendres un altre per nivells moderats de diòxid de nitrogen a la conurbació de Barcelona.Els avisos preventius són la fase prèvia a la possibilitat d’episodi ambiental, sense que s’hagi de produir necessàriament. S’activen per reduir les emissions de contaminants i evitar un episodi.