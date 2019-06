Òmnium dona per feta una sentència dura i no acceptarà «cap indult»

Òmnium Cultural es prepara per una sentència "dura" i treballen en la recerca d'un consens "estratègic" amb partits i entitats davant la resolució que aglutini partits i entitats per fer una "resposta de país" que sigui "unitària i àmplia". L'entitat, que aquest divendres ha celebrat la darrera assemblea general de socis abans que es dicti la sentència, només entendria "l'absolució": "No ens valen condemnes ni indults", ha advertit el vicepresident, Marcel Mauri.En una carta escrita des de Lledoners, el president, Jordi Cuixart, ha avisat que la sentència "doldrà" i ha demanat que la reacció no sigui "una resposta resignada", sinó "un pas més en aquest camí cap a la llibertat". De fet, Cuixart augura una "sortida" si els sobiranistes actuen "units" i sense lamentacions. En declaracions als mitjans, Mauri ha explicat que davant d'una sentència que preveuen dura –ja que només entendrien una absolució-, preparen l'entitat per a un "consens estratègic i imprescindible"."Ha d'aglutinar la societat, els partits i les entitats", ha explicat el vicepresident, que inclou en aquest col·lectiu "el 80% que vol una solució política i l'autodeterminació". Preguntat per si unes eleccions anticipades podrien ser una resposta de país, Mauri ha reiterat el "consens" i ha afirmat que "qualsevol opció que sigui de consens, també serà la proposta d'Òmnium; si hi ha consens, serà una bona opció".A la carta, Cuixart els emplaça a "preparar-se" i fa una crida a rebel·lar-se "serenament i pacíficament" i fer que "la impotència" de les seves sentències es converteixi en "l'esperança en els temps que vindran". També critica que els volen "desanimats i rendits" i "per això les sentències seran dures i ens doldran". Amb tot, apunta que el camí és "fer-ho junts". El president d'Òmnium defensa que "cap conquesta social no ha estat mai regalada". "Si no ens planyem, si no renunciem a compartir-ho tot, si ens sabem units i actuem de manera generosa i empàtica, ens en sortirem", augura Cuixart, que reclama fer-ho "des de la coherència i la determinació".Cuixart assenyala que l'únic enemic és "la por" i reivindica sortir al carrer a llançar el missatge "'ho tornarem a fer'". Aquesta és una crida que va més enllà dels sobiranistes: "És una crida a tots els demòcrates de Catalunya i d'arreu del món; conscients que avui el greu problema de la nostra societat és l’obediència a un Estat que ha renunciat a defensar els drets i els interessos del conjunt de la ciutadania".El president d'Òmnium indica que l'apropament dels presos "no és més que un reflex de la regressió democràtica de l'Estat" i demana "no patir" pels líders empresonats, que se saben "forts" si els independentistes estan units.

