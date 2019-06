Ajornat el Ral·li Osona per l'alt risc d'incendi forestal

El 51è Ral·li Osona s'ha ajornat per l'alt risc d'incendi forestal. La competició que s'havia de celebrar aquest cap de setmana, 29. i 30 de juny, s'ha anul·lat per ordre del Departament de Governació per la forta onada de calor que afecta tot el país.Tal com expliquen en un comunicat, s'està treballant amb la possibilitat d'unes noves dates per al proper 6 i 7 de juliol, tot i que s'ha d'acabar de confirmar.

