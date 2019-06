Espanyolistes arrasen els elements independentistes del camp de Lledoners

Tarima des d'on Joan BonaNit saluda als presos, trencada. Foto: Cedida

Amb la tornada dels presos polítics a la presó de Lledoners han tornat les mobilitzacions independentistes a l'entorn del centre penitenciari de Sant Joan de Vilatorrada, i també l'actuació d'aquells que són contraris a aquesta causa.Aquest divendres al matí, el camp de Lledoners, on els independentistes es concentren per donar el seu suport als presos, s'ha llevat amb tots elements que s'hi deixen trencats. Pals de banderes i banderes, llaços grocs i fins i tot la tarima de fusta des d'on Joan BonaNit fa la seva tradicional salutació o els cons que serveixen per regular el trànsit.A més, els vàndals s'han enfilat a l'arbre més alt de l'esplanada i hi han posat diverses banderes espanyoles.Música per la Llibertat ha ajornat l'actuació que havia de dur a terme diumenge al camp de Lledoners per l'important risc d'incendi existent per l'extrema sequera i la forta onada de calor que pateix el país.

