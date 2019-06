Un congrés sobre marxisme reuneix més de 300 experts a Barcelona

Més de 300 experts es reuniran aquest cap de setmana a Barcelona en el congrés Historical Materialism que, des d'una òptica marxista i crítica, debatran sobre diversos aspectes d'actualitat davant més de 650 inscrits, en 80 sessions. Aquest divendres han començat les jornades, que tenen lloc a la Nau Bostik amb el lema "Pensar l'emancipació. Radicalitats i moviments socials en un món polaritzat" i acabaran diumenge.Alguns dels debats que ja han tingut lloc han reunit exdiputats de la CUP com David Fernàndez, Eulàlia Reguant i Mireia Vehí, l'exdiputat d'En Comú Podem Raimundo Viejo, l'exportaveu de la Ustec Rosa Cañadell, el sociòleg Josep Maria Antentas, la politòloga Tània Verge, l'advocada Marina Roig o l'activista Tamara Carrasco, per bé que, entre els ponents, hi ha també experts d'arreu del món.Entre els elements a debat al congrés s'hi troben aspectes vinculats al feminisme, el canvi climàtic, el concepte de sobirania, la situació del món laboral, la figura de Karl Marx i altres autors clàssics, o l'ascens dels moviments ultres. La xarxa d'Historical Materialism és una xarxa acadèmica i activista internacional en el marc de la qual s'han organitzat nombrosos congressos a Londres, Nova York, Sidney, Atenes, Toronto i Montreal.El seu objectiu, segons afirma, és "oferir un espai de trobada i de diàleg d'investigadors i activistes que treballin des d'una òptica crítica, emancipadora i materialista". El comitè organitzador de l'esdeveniment està format per una seixantena d'acadèmics de diferents universitats catalanes compromesos també amb l'activisme social i polític.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor