Catalunya, Passeig de Gràcia, Liceu i Torrassa: les primeres estacions on s'analitzarà la presència d'amiant

Més enllà de les afectacions provocades per l'amiant a 25 treballadors del metro de Barcelona , la gran incògnita de la crisi de l'amiant és si aquest material contaminant present a les instal·lacions de TMB també suposa un risc per a la salut pública. Segons ha pogut saber, el primer pas per obtenir una resposta arribarà els dies 5 i 6 de juliol, quan es faran anàlisis per detectar fibres d'amiant a l'aire de quatre estacions: Catalunya, Passeig de Gràcia, Liceu i Torrassa.En els dos primers casos s'analitzaran els trams de la Línia 3 corresponents al seu pas per aquestes parades, igual que a Liceu, mentre que a Torrassa s'analitzarà la part de la Línia 1. Es tracta de les dues línies per on circulen els 94 vagons que contenen amiant.Les parades han estat escollides pel grup d'experts constituït en el marc de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), que té com a objectiu assessorar TMB i fiscalitzar les actuacions de l'empresa en aquest àmbit. La comissió es va constituir al març, dos mesos després que esclatés la crisi, i la seva intervenció ha estat clau per comprovar les possibles afectacions per a la salut pública. Inicialment TMB negava aquest extrem però la gerent de l'ASPB, Carme Borrell, ja va avisar que calia contrastar aquest "no taxatiu" A partir d'aquí, TMB va assenyalar 31 estacions susceptibles de ser analitzades i ara ha estat el grup d'experts qui, de moment, ha decidit limitar les inspeccions en aquestes quatre parades. El responsable final de la decisió ha estat el membre de la comissió Lluís Mallart, higienista industrial especialitzat en amiant.A més d'ell i Borrell també integren la comissió el representant de l'Institut Català d'Oncologia, Antonio Agudo, el pneumòleg Josep Tarrés, la tècnica de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès Elena Martí, la cap del departament de Qualitat Ambiental de l'Ajuntament de Barcelona, Aranzazu Millas, els representants de l'ASPB Helena Pañella, Lucía Artazcoz i Imma Cortés i el director de Salut, Seguretat i Benestar Laboral de TMB, Miquel Mira.En declaracions aMallart defensa que la tria s'ha fet tenint en compte l'antiguitat de les estacions, els materials amb els quals estan construïdes i l'afluència de passatgers. En la llista de 31 estacions feta pública per TMB també estava previst analitzar els trams de la Línia 2 i la Línia 4 a Passeig de Gràcia i el de la Línia 1 a Catalunya."Les quatre estacions escollides són interessants perquè potser ens permeten extrapolar els resultats a altres punts de la xarxa", explica Mallart. La intervenció de l'ASPB també ha estat clau perquè totes les mesuracions ambientals es duguin a terme amb un sistema de microscòpia electrònica, més precisa que la microscòpia òptica amb què TMB va fer algunes anàlisis inicialment.El 5 i 6 de juliol es faran cinc mesuracions a cada estació, col·locant detectors de fibres a punts diferents de les parades. Cada anàlisi durarà entre quatre i vuit hores i seran assumits per les empreses ACM -de la qual Mallart és director tècnic- i la francesa Alea Contrôles. Els resultats s'enviaran a un laboratori de Tolosa i la comissió d'experts confia obtenir els resultats abans de l'agost.Mallart assenyala que per establir els passos a seguir les empreses s'han adaptat a la legislació francesa. "A l'estat espanyol no tenim aparells, valors límit establerts per llei ni una legislació que tingui en compte l'afectació de l'amiant en la salut pública", argumenta. "Aquesta situació és molt preocupant i les plataformes que estan sorgint per denunciar les afectacions per amiant ens ajuden molt a visibilitzar el problema", defensa.Un cop obtinguts els resultats de les anàlisis fetes a Catalunya, Passeig de Gràcia, Liceu i Torrassa, Mallat no descarta que l'ASPB demani realitzar noves mesuracions ambientals a la resta de parades incloses inicialment per TMB a la llista de 31 punts on l'amiant podria suposar un risc per a la salut pública.

