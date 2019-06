Els Bombers proven d'estabilitzar tot el perímetre de l'incendi de l'Ebre

David Borrell, cap de Bombers, a la zona de l'incendi Foto: ACN

Els Bombers avancen en les tasques d'extinció del devastador incendi de la Ribera d'Ebre, que ja afecta unes 6.000 hectàrees, després d'aguantar les represes que han provocat les flames durant una de les tardes més caloroses que s'han registrat mai a Catalunya.El conseller Miquel Buch ha informat en roda de premsa des de la zona de l'incendi que durant la jornada de divendres hi ha hagut una vintena de represes, sobretot al flanc dret. Pel que fa l'altre flanc, l'esquerre, es mantenen les previsions dels Bombers i s'està assolint "els objectius" que va determinar el dispositiu d'extinció. "Estem en horari de calor màxima", explicava Buch, que també ha informat que fins a cinc bombers han estat atesos i dos han estat hospitalitzats. El cos de Bombers ha controlat gairebé un 80% del perímetre de les flames, dels gairebé 50 quilòmetres afectats."La sega, de les nou de la nit fins a les onze del matí, es podran utilitzar", afirmava el conseller d'Interior pel que fa a la prohibició establerta als conreus i segadores. El cap de Bombers i dispositiu de l'incendi, David Borrell, ha assegurat que "estan aguantant les represes i aconseguint que l'incendi no creixi". "Les notícies són bones", ha afirmat. Les dificultats d'avui, assegura Borrell, seguiran existint demà, sobretot amb les altes temperatures. "Som optimistes però tenim molta feina per fer encara"."De cara a la nit som més optimistes però demà tornarem a estar en una situació complicada". Borrell explica que l'objectiu d'aquesta tarda era resistir el foc i ho confirma: "han resistit".Les autoritats insisteixen en la necessitat de mantenir la "màxima precaució" davant del "risc extrem" provocat per l'onada de calor. De fet, segons els Agents Rurals, hi ha risc extrem a un 15-20% del territori català i a la resta tot el personal es dedica exclusivament a la prevenció d'incendis.Des de Protecció Civil mantenen la xifra de 52 persones evacuades, 44 d'elles a Flix, quatre a Bovera i quatre més a la Palma d'Ebre. Encerclar el foc i contenir-lo és la principal prioritat del cos d'extinció d'incendis que veu amb preocupació l'augment de temperatures d'aquest divendres i el vent de component sud.Segons les últimes dades proporcionades pel cos d'agents rurals, entre un 15% i un 20% del territori es troba en aquesta situació de risc extrem d'incendis, i a la resta del territori l'alerta és de nivell 2.El risc extrem s'accentua també per l'onada de calor. A la zona de l'incendi de la Ribera d'Ebre avui s'ha arribat als 44 graus al migdia, segons el Meteocat. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha alertat que Catalunya es troba al pic de l'onada de calor. Aquest cap de setmana s'esperen temperatures molt elevades però a partir de dilluns i dimarts de la setmana vinent els mapes indiquen que l'onada de calor arribaria al seu punt final.El president del Govern, Quim Torra, va recordar aquest dijous que Catalunya viu un moment "d’excepcional climatologia" amb una situació "crítica" al país. Per això, va demanar que tothom segueixi les mesures que els serveis d'emergències recomanen, així com que s'eviti qualsevol sortida a les muntanyes properes “amb caràcter general", en la línia de la decisió que aquest dijous s'ha pres. "Es tracta d’un tema de sentit comú; millor estar dins de casa en aquests moments per evitar riscos, per precaució, seguretat i seguir el que els professionals demanen”, va afirmar.A aquestes zones, però, Torra va anunciar una nova prohibició d'accedir als massissos de les Gavarres, a la muntanya de Montserrat i les Cadiretes, a part de la serralada del Montsant, els ports de Tortosa i els Montsec. També es va prohibir la sega al país en les properes 48 hores, i va demanar “comprensió” als pagesos en aquest sentit. Així doncs, el president va voler enviar un missatge de “suport, agraïment i confiança” en especial als alcaldes i alcaldesses de tot el país, en concret de la Ribera d'Ebre, però també a tots els cossos de seguretat i emergències que actualment estan treballant de forma incansable.Segons van anunciar els Agents Rurals després del Comitè Tècnic de l'INFOCAT que es va celebrar aquest dijous al migdia amb presència de cossos de seguretat, emergències i el conseller d'Interior, Miquel Buch, "tot apunta" que el foc va començar arran d'irregularitats en una explotació agrícola, per una "mala gestió dels fems" que hi havia en una part de la instal·lació.Segons van precisar, i malgrat que l'explotació complia tots els requisits legals, s'havia fet un "ús inadequat de la instal·lació", de manera que els fems s'havien col·locat en una part de l'explotació que no estava preparada per a això. "Quan el fem és de gallinassa, hi ha especials possibilitats que fermenti i que pugi la temperatura", va detallar el portaveu del cos d'Agents Rurals. Dimecres, -va prosseguir-, el vent va promoure l'aflorament de les flames, i finalment aquestes van acabar afectant el femer i la zona propera de vegetació. A partir d'aquest moment, el foc inicial va passar a la vegetació forestal"."Encara estem treballant en la zona, i hem pogut parlar amb la persona que feina l'explotació", van explicar els Agents Rurals. Aquesta persona, van assegurar, va ser qui immediatament va trucar al telèfon d'emergències 112 per avisar del foc. Malgrat que les causes no són concloents, els Agents Rurals apunten aquesta possibilitat com la més probable.

