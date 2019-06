Diputats del Consell d'Europa reclamen no «bloquejar» Junqueras, Puigdemont i Comín

Una vintena de diputats de l'Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa reclamen en una declaració escrita "salvaguardar els drets democràtics" d'Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín com a eurodiputats electes. Els 23 membres denuncien que d’una forma "molt preocupant" les autoritats espanyoles han denegat als electes "el dret democràtic" d'ocupar els seus escons i exercir com a parlamentaris a l'Eurocambra. Així, fan una crida a les autoritats espanyoles perquè deixin de "bloquejar" que els nous electes s'asseguin a l'hemicicle.En l'escrit de protesta recorden la decisió del Grup de Treball de Detencions Arbitràries de l'ONU reclamant la llibertat de Junqueras i la resta de presos i condemnen que el Suprem no autoritzés el líder d'ERC a sortir de la presó per recollir l'acta. En el cas de Puigdemont i Comín, assenyalen, la JEC els obligava a anar a Madrid per fer el tràmit, fet que "hauria comportat la seva detenció".Per tot plegat, expressen el seu suport a la carta signada fa uns dies per 76 eurodiputats de cinc grups polítics diferents apel·lant la Mesa del Parlament Europeu perquè permetés que els tres prenguessin possessió dels seus escons.

