VÍDEO L'Ajuntament de Barcelona investiga l'agressió homòfoba que s'ha fet viral

“Te voy a hacer heterosexual a ostias”

Hoy mi amigo ha sufrido un ataque en un McDonalds de barcelona por su forma de vestir tan “femenina”. Es irónico que esto pase el mismo día que el pregón del pride pero hay que seguir luchando para acabar con estos actos y estas personas. pic.twitter.com/N4yu9DJIYg — paleo_20 (@paleo_20) 27 de juny de 2019

Todo el apoyo frente a esta agresión homófoba. Barcelona es una ciudad orgullosamente diversa y defenderemos la libertad de género y sexual de todas las personas.

Mañana sábado llenemos nuestras calles en la celebración del orgullo #Pride2019 #28J #PrideBCN2019 #50anysStonewall https://t.co/uLiHBgyJxz — Ada Colau (@AdaColau) 28 de juny de 2019

L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat una investigació amb l'objectiu d'obtenir el màxim d'informació possible sobre l'agressió homòfoba d'aquest dijous a la nit en un restaurant de la cadena McDonald's de la capital catalana.En un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials es veu com un ni n'increpa a un altre per la manera com va vestit. "Et faré heterosexual a hòsties", li diu. La víctima en tot moment planta cara i defensa el seu dret a vestir com vulgui i recorda a l'agressor que precisament el 28 de juny és el Dia de l'orgul LGTBI.Tot plegat davant l'actitud passiva del vigilant de seguretat de l'establiment i mentre amics del jove enregistren les imatges. Finalment, a les imatges es pot veure com l'agressor marxa del restaurant.Fonts municipals expliquen que estan en contacte amb l'entorn de la víctima a través de l'Observatori Contra l'Homofòbia i que s'han posat a la seva disposició. Un cop reculli tota la informació sobre el cas, l'Ajuntament valorarà si inicia accions legals.L'alcaldessa, Ada Colau, també ha volgut mostrar el seu supot a la víctima i ha cridat a participar a la manifestació de l'Orgull LGTBI que recorrerà aquest dissabte els carrers de Barcelona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor