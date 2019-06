L'Audiència Nacional envia a un jutjat de Barcelona el segon judici pel cas Neymar

L'Audiència Nacional ha decidit enviar a un jutjat de Barcelona el segon judici contra el futbolista Neymar i els seus pares, als quals se'ls acusa de suposats delictes de corrupció i estafa pel fitxatge del jugador pel Barça l'any 2013. Un cop desestimats els recursos del jugador i confirmat que serà jutjat, la secció segona de la sala penal ha decidit enviar el cas a Barcelona malgrat l'opinió contrària de la Fiscalia.Aquest judici és per la suposada estafa al fons financer DIS, que disposava del 40% dels drets del jugador en el moment de la signatura del contracte de Neymar pel Barça, i que s'hauria quedat sense la part pactada entre el club, el Santos i el jugador a través de contractes paral·lels. Oberta arran de la denúncia per estafa del fons DIS, en aquesta causa la Fiscalia demana dos anys de presó i 10 MEUR de multa per a Neymar.

