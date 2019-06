Detinguts set membres d'un grup vandàlic unionista

Avui a la matinada han assenyalat casa meva a @vilassardedalt. Espero amb ànsia les condemnes de tots els demòcrates. Avís als escamots: no m'heu intimidat el més mínim. pic.twitter.com/r38pLupija — Xavier Godàs Perez (@XavierGodas) 8 de desembre de 2018

Els Mossos d'Esquadra han detingut set persones per haver protagonitzat actes vandàlics anti independentistes davant de domicilis d'agents del cos, d’alcaldes, i també davant d'institucions públiques. Segons ha pogut saber l'ACN, la policia investiga la seva relació amb l'aparició, a diferents indrets del Maresme i el Vallès Oriental, de vàters plens de llaços grocs i banderes estripades amb missatges relacionats amb l'1 d'octubre Quatre de les detencions han estat a Mataró, una a Sant Celoni i dues a Barcelona. Són sis homes i una dona, i tots pertanyen al col·lectiu justicieros nocturnos, que a les xarxes socials defensa la "neteja de la propaganda independentista". Se'ls investiga per presumptes delictes relacionats amb l'exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques.A mitjans de desembre del 2018, l'aleshores alcalde de Vilassar de Dalt, Xavier Godàs (ERC), va denunciar a Twitter que uns desconeguts havien "assenyalat" casa seva amb llaços grocs i un vàter on es podia llegir "1 d'octubre" i "bon Nadal, Xavi". Dies més tard, l'alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, Joan Mora (ERC), també va denunciar que s'havia trobat llaços grocs, banderes estelades arrencades i una tassa de vàter davant la botiga-celler que regenta al municipi.Aquest passat mes de maig, Mora, Godàs i quatre alcaldes més del Maresme van presentar una denúncia conjunta per "l'assetjament constant" de "grups violents d'extrema dreta". La situació, van assegurar, es repetia des del referèndum de l'1-O i s'havia intensificat en els darrers mesos amb assetjaments directes. Els alcaldes van decidir actuar de forma conjunta després que les denúncies individualitzades s'haguessin arxivat.La denúncia la signaven els alcaldes de Vilassar de Dalt, Xavier Godàs; Sant Andreu de Llavaneres, Nani Mora; Arenys de Mar, Annabel Moreno, i Vilassar de Mar, Damià del Clot.A banda de les accions al Maresme, els Mossos d'Esquadra també investiguen la relació dels set detinguts aquest divendres amb un acte vandàlic similar que a finals de gener va haver al costat de l'ajuntament de Vallgorguina (Vallès Oriental), a l'entrada d’una associació. Allà també va aparèixer un vàter ple de llaços grocs i els vàndals van retirar una pancarta de suport als presos independentistes.

