La retransmissió en directe del judici de l'1-O va tenir més d'un milió de visites

Durant els quatre mesos que ha durat el judici de l'1-O, la pàgina web del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) que va retransmetre en streaming les sessions de la vista oral va rebre 1.171.570 visites. Segons les dades recollides per l'organisme, 171.347 usuaris diferents van accedir al portal durant la vista oral.La major part de visites van ser de Madrid i de Barcelona, amb 37.110 i 27.598 persones, respectivament, però també han estat significatius els usuaris de Sevilla, València, Saragossa o Màlaga. La sessió que va tenir més accessos, amb 33.599, va ser la del 14 de març, en què prestava declaració com a testimoni l'excap dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero La segona sessió més vista va ser la inaugural, del 12 de febrer, amb 32.033 visites, mentre que la declaració del coronel de la Guardia Civil, Digeo Pérez de los Cobos , coordinador dels cossos i forces de seguretat durant l'1-O, va ser la tercera, amb 31.648 accessos. La darrera sessió, la del 12 de juny, en què els acusats van fer ús del seu dret a l'última paraula i el judici va quedar vist per sentència, va ser la quarta més seguida, amb 26.904 accessos.

