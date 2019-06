Tot el que has de saber per celebrar l'orgull LGTBI a Barcelona

Dissabte 29 de juny



Matí

- 11 h: Concert d'El Pot Petit a l'escenari del Pride BCN (Av. Reina Maria Cristina); des de les 11 fins a les 20 hores, el Pride Kids amb atraccions al Village Pride Barcelona (Av. Reina Maria Cristina/plaça Universitat); des de les 11 fins a les 14 hores, tallers artístics al Pride Kids.



- 11.30 h: Taller de ciència i bàsquet amb Panteres Grogues, al Pride Kids (Av. Reina Maria Cristina/plaça Universitat). Des d'aquella hora i fins a les 13.30, també tindrà lloc l'On the other side of skin al parc de Montjuïc.



Tarda

- 17 h: Concentració pre-manifestació&Party al parc de les Tres Xemeneies (av. Paral·lel, 52).



- 18 h: Manifestació de l'Orgull LGTBI, des del parc de les Tres Xemeneies fins a l'escenari del Pride BCN (av. Reina Maria Cristina, passant per plaça Espanya).



- 19.30 h: Lectura del manifest a l'escenari del Pride. A la mateixa hora, hi haurà el Magic Qality Musical Festival al Village Pride (Av. Reina Maria Cristina/plaça Universitat).



- 20 h: Festa de clausura a l'escenari del Pride BCN (Av. Reina Maria Cristina), amb les actuacions de Karina, Tamta Inna, Vengaboys, Chenoa, La terremoto i Merche.



Nit

- 22.30 h: Fun&Sex Pride closing party al Berlín Dark (passatge de la Puntera, 18).



- Des de mitjanit fins a les 8 del matí: YASS! Party a la sala Safari Disco Club (c/Tarragona, 141)



- Des de l'una del matí fins a les 8 hores, Melón Party Pride a la Sala Ethniko (passeig Joan de Borbó, 74).





Ara sí! Ja tenim cartell 🔝🔝🔝🔝

Per un orgull autònom i anticapitalista!

Tota la programació del #28JAutònom aquí⤵️ pic.twitter.com/YOT77YuOFx — 28J AUTÒNOM BCN (@28jautonom) 13 de juny de 2019

Una de les imatges de l'exposició central del cicle Foto: LGBT Community Center National History Archive (Cedida)

Des de dijous i fins avui, Barcelona acull nombrosos actes, activitats i una manifestació amb motiu 50è aniversari de la revolta d'Stonewall , on un grup de persones LGTBI va plantar cara a la policia de Nova York i va desembocar en l'alçament i organització del col·lectiu.Un any més, Barcelona reivindica la llibertat sexual, la diversitat, el respecte, la tolerància i l'amor amb un reguitzell d'activitats que engloben des de concerts, exhibicions, tallers i espectacles per a tots els públics. Aquestes són les activitats emmarcades en el Pride d'avui.Paral·lelament, la plataforma 28J Autònom, formada per múltiples col·lectius LGBTI anticapitalistes, es desmarca del Pride Barcelona i promou un "28 de juny combatiu". Així, aquest moviment organitza una sèrie d'activitats sota el lema “Vam ser revolta i ho tornarem a ser. Per un 28 de juny autònom i combatiu” i convoca un bloc propi a la manifestació del dissabte 29.La proposta alternativa es promou perquè l’Associació Catalana d'Empreses per a Gais i Lesbianes (ACEGAL), que organitza el Pride Barcelona, "manté com a patrocinadora l'aerolínia Level, que participa en la deportació d'immigrants", tal com expliquen els anticapitalistes en un comunicat. Així mateix, també es considera que l'ACEGAL fa ús de la diada per "promoure les seves empreses i el seu negoci".A més a més, en l'edició d’enguany el Pride durà a terme alguns actes en suport a la gestació subrogada. En aquest sentit, la plataforma 28J Autònom es posiciona també en contra i denuncia fermament aquesta pràctica.Com cada any, també la Comissió Unitària commemora els 50 anys de les revoltes d'Stonewall i ho fa amb diverses activitats a Barcelona. La Comissió Unitària 28 de juny es considera l'hereva de la primera manifestació homosexual a Espanya que va tenir lloc el 1977 a la Rambla de Barcelona. Cada any, les entitats que formen la Federació organitzen actes per commemorar els fets de Nova York i exposar públicament les reivindicacions dels col·lectius LGTBI:- 18.30h: Manifestació Unitària, amb sortida a pl. Universitat.- 21h: Festa popular (pl. Universitat).El Centre LGTBI de Barcelona acollirà diverses activitats gratuïtes amb motiu dels 50 anys dels fets d'Stonewall, considerat l'inici del moviment LGTBI a escala internacional. L'eix conductor del cicle d'exposicions i activitats porta per títol "Barcelona-Stonewall: un viatge d'anada i tornada a les primeres manifestacions LGTBI", i constarà de material fotogràfic provinent del Centre de Documentació de l'LGBT Centre de Nova York, l'Arxiu Municipal de Barcelona i la col·lecció de Colita.A través d'una trentena d'instantànies, l'exposició mostra les primeres manifestacions que es van organitzar a Nova York un any després de la batuda policial de l'Stonewall Inn, així com altres expressions d'activisme i mobilització de la lluita del col·lectiu. També es podran veure a la mostra algunes imatges de la manifestació a la Rambla de Barcelona l'any 1977. L'exposició contextualitza l'ambient polític i social en què va tenir lloc aquella primera protesta, i estableix un paral·lelisme amb el cas novaiorquès per retratar com Barcelona i Nova York han estat històricament referents de la lluita pels drets civils i plataformes de visibilitat dels col·lectius, explica el mateix Centre Algunes de les activitats programades són: la projecció del documental Vito sobre l'activista Vito Russo, present a la revolta d'Stonewall i autor del famós llibre Celluloid Closet (10 de juliol, 18.30 h); la projecció de McKellen: Tomando partido, un film sobre la sortida de l'armari de Ian McKellen i el seu compromís amb els drets LGTBI (24 de juliol, 18.30 h). El cicle es reprendrà el 18 de setembre amb la comèdia britànica Pride, seguirà amb el documental Trans (2 d'octubre a les 18.30h) i Queerma (16 d'octubre, 18.30h). El cicle tancarà amb la presentació de l'òpera prima del director barceloní Gustavo Sánchez, I Hate New York.L'escriptor Sebastià Portell dinamitzarà el Club de Lectura sobre la revolta d'Stonewall, que comptarà amb una triple sessió literària: a partir de Manifiestos gays, lesbianos y queer, de Rafael M. Mérida, es connectarà la revolta d'Stonewall amb altres moviments LGTBI d'arreu del món (17 de setembre, 19.30 h); també serà una lectura El bell país on els homes desitgen els homes, de Biel Mesquida (8 d'octubre, 19.30 h); i finalment, Virginie Despentes i la seva Teoria King Kong (29 d’octubre, 19.30 h). Participar-hi és gratuït però cal inscripció prèvia.El cicle #BarcelonaStonewall també proposa rutes temàtiques coordinades per l'historiador Leopold Estapé. La primera, La memòria de la persecució (20 de juliol, 18 h), un recorregut entre els escenaris més destacats de la memòria col·lectiva de la diversitat sexual i de gènere. Estapé també ens passejarà per La Barcelona trans (14 de setembre, 18 h) i finalment, La Ruta literària LGTBI (5 d’octubre, 18 h).

