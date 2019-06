El jutjat de Falset investiga l'origen de l'incendi de Ribera d'Ebre

L'explotació complia amb els requisits establerts per la normativa però tot apunta que s'hauria fet una gestió incorrecte de les dejeccions ramaderes que, sumat a les condicions extremes de calor, va originar l'incendi. Els Bombers avancen en les tasques d'extinció del devastador incendi, que ja afecta unes 6.000 hectàrees. D'aquestes, un 20% aproximadament no ha quedat calcinat en tractar-se de conreus.Els cossos d'emergència veuen més a prop poder controlar el foc, però continuen amatents a les altíssimes temperatures d'aquest divendres que poden arribar als 44ºC a la zona i provocar algunes revifallles. "Confirmem que estem avançant", ha explicat el conseller d'Interior, Miquel Buch. "Però recordem que estem en el pitjor moment de l'onada de calor", ha afegit.Les autoritats insisteixen en la necessitat de mantenir la "màxima precaució" davant del "risc extrem" provocat per l'onada de calor. De fet, segons els Agents Rurals, hi ha risc extrem a un 15-20% del territori català i a la resta tot el personal es dedica exclusivament a la prevenció d'incendis.Pels Bombers, d'altra banda, les properes hores seran crucials, per l'augment de les temperatures, i es preveu possibles revifades. Des de Protecció Civil mantenen la xifra de 52 persones evacuades, 44 d'elles a Flix, quatre a Bovera i quatre més a la Palma d'Ebre.Encerclar el foc i contenir-lo és la principal prioritat del cos d'extinció d'incendis que veu amb preocupació l'augment previst de temperatures aquest divendres i el vent de component sud. Ramos preveu que "no serà favorable" perquè les ratxes de vent aniran "a favor" del flanc més complicat. Per tant, ha sentenciat, no es creu que l'incendi es pugui estabilitzar al llarg del dia d'avui.