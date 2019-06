Estabilitzat l'incendi a Montmell on s'ha encès un tractor i ha cremat massa forestal

Els Bombers han informat que han estabilitzat l'incendi declarat a Montmell, al Baix Penedès, on han treballat dotze dotacions terrestres i dues aèries. El foc ha començat després que s'hagi encès un tractor al marge de la carretera TP-2442, i ha agafat massa forestal. Per ara, els bombers no tenen el foc estabilitzat, però fonts del cos asseguren que són "optimistes".Els agents també han treballat en un altre avís a Pallargues, a la Segarra, per un incendi agrícola ja controlat. A Rocallaura, a l'Urgell, un foc ha afectat part d'un bungalow de fusta però els bombers ha aconseguit evitar que s'obrís a la massa forestal.

