Quatre de cada deu incendis estan provocats per negligències

El més probable és que l'incendi de la Ribera d'Ebre es degui a una negligència, concretament a una mala gestió i emmagatzematge de dejeccions ramaderes . No seria estrany, ja que quatre de cada deu incendis que han tingut lloc a Catalunya entre 1994 i 2018 es deuen a errors humans evitables, segons les dades recollides pel Departament d'Agricultura, i que, en aquest cas, ja porta més de 6.000 hectàrees cremades La negligència més comuna que deriva en incendi és la crema agrícola, que hauria provocat el 13% dels focs, per bé que altres cremes també n'han originat, com la de pastures (1,7%), la de deixalles (1,2%) o la de matollar (0,6%). En segon lloc, el tabac és la causa del 6,4% dels incendis i les fogueres ho són del 3,3%, el mateix percentatge que els treballs forestals. Els abocadors només en provoquen el 0,7% i altres tipus d'errors humans en causen un 9,7%.En segon lloc, una quarta part dels focs són intencionats, autoria de piròmans, així com un 10,7% és per causes naturals, bàsicament la caiguda d'un llamp. Encara hi ha, però, un 11,1% que són fruit d'accidents, especialment de línies elèctriques d'on salten guspires o que cauen (5,6%) o de motors i altres màquines que fan foc (4%). El 0,8% és causat per ferrocarrils o trens i fins i tot un 0,2%, per maniobres militars en boscos. Un 0,5% són deguts a altres accidents, mentre que un 1% es tracta de focs revifats i un 12,5% tenen un origen desconegut.Pel que fa als mesos, els de més calor són els que lògicament acumulen més incendis, començant pel juliol, quan se n'han originat el 18,9% de tots els del període de 1994 a 2018. A l'agost van començar el 15,7% i, al juny, el 13,7%. Entre aquests tres mesos, acumulen el 48,3% dels incendis, quasi la meitat -i també els més virulents-. Curiosament, el març és també un mes força perillós, ja que hi comencen un de cada deu focs, més i tot que mesos més calents com el maig (8,5%), l'abril (6,8%) o el setembre (6,9%).De la mateixa manera, l'horari en què comencen més incendis és l'inici de la tarda, especialment entre les 16h i les 17h (12% dels focs), l'hora prèvia (11,2%) o la posterior (10,8%). A mesura que s'allunya d'aquest horari, el risc d'incendis cau i, entre les 21h i les 10h, el percentatge d'incendis iniciats en cada hora és inferior al 3% del total.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor