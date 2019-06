La Moncloa demana a Podem que accepti no tenir ministres i espera investir Sánchez al juliol

L’executiu espanyol treballarà intensament per investir Pedro Sánchez al mes de juliol i considera “frívol” pensar en un segon ple d’investidura al mes de setembre. Així ho ha apuntat la portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, que ha reclamat a Podem que reconsideri les seves peticions d’ocupar carteres ministerials i ha circumscrit l’abast del "govern de cooperació" a continguts programàtics i a l’entrada de membres designats per Podem a la segona escala de l’administració.Celaá no ha aclarit la data de la sessió d’investidura al mes de juliol. Es farà pública després de la reunió que el president espanyol, Pedro Sánchez, mantindrà dimarts amb la presidenta del Congrés, Meritxell Batet. En la roda de premsa posterior al consell de ministres, Celaá ha assegurat que la proposta que el PSOE està fent a Podem és d’una “enorme importància” perquè “fa referència al programa, als continguts”. “Volem parlar de contingut, que és el que importa”, ha dit, i també ha indicat que hi haurà “cooperació en l’estructura de l’administració d’aquest govern”. “Segons Celaá, ara la pilota està a la teulada de Podem: “Necessitem rebre resposta a aquesta proposta, i treballarem”, ha dit la ministra, perquè “crec que les files del PSOE i de Podem són coincidents en aquest sentit i saben que aquesta cooperació s’ha de dur a bon terme a la política espanyola”. Celaá també ha recordat de nou al PP i a Cs que “no hi ha cap alternativa” al govern de Sánchez, i per tant cal que “no obstaculitzin la possibilitat que hi hagi un govern”.

