Mapa mai vist a Catalunya per calor extrema arreu del país

Punt àlgid de l'onada de calor. Des del @meteocat mai s’havia emès un mapa d’avisos de Situació Meteorològica de Perill de grau 5 i 6 (color vermell) per a totes les comarques de Catalunya! #onadadecalor pic.twitter.com/sZN2azedlF — Meteocat (@meteocat) June 28, 2019

Els models indiquen que pel cap de setmana la temperatura baixarà, tot i que encarà l'ambient serà molt càlid i durant la nit la temperatura encara estarà per sobre de 20 ºC a la major part del territori. A banda, hi haurà la possibilitat d'algun ruixat al Pirineu. pic.twitter.com/iv7ZQKZeel — Meteocat (@meteocat) June 27, 2019

Jornada de temperatures rècord. L'onada de calor arriba al seu punt màxim aquest divendres. El Servei Meteorològic de Cataluny ha publicat un mapa mai vist per calor extrema a tota Catalunya. "Mai s'havia emès un mapa d'avisos de situació meteorològica de grau 5 i 6 (color vermell) per a totes les comarques de Catalunya", alerta Meteocat.El pic de calor coincideix amb el foc descontrolat que des de fa dos dies crema a l'Ebre. Segons dades proporcionades per les autoritats en la zona de l'incendi, que ja afecta 6.000 hectàrees , es podrien arribar a registrar 44 graus.Els termòmetres estan tocant sostre a molts punts del país, batent rècords i superant ja els 42ºC, per exemple, al Pont de Vilomara (Bages), Girona, Castellbisbal (Vallès Occidental), Anglès (la Selva), Gurb (Osona).Pel que fa a les temperatures mínimes, el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, les ha xifrat entre els 20 i 25 graus, "temperatures molt altes que a partir del cap de setmana aniran a la baixa".I és que segons els mapes i les prediccions, Catalunya arriba al seu punt màxim aquest divendres, però no serà fins dilluns o dimarts de la setmana vinent que l'onada de calor arribaria al seu final.A mitjà termini, segons el Meteocat, la massa d’aire es retirarà a partir del dilluns i serà quan es doni per acabada l'onada de calor. Malgrat això, les autoritats demanen extremar les precaucions, especialment durant el cap de setmana, quan se celebra la revetlla de Sant Pere. Les autoritats demanen "màxima prevenció" amb la pirotècnia.En aquesta línia, les autoritats apunten que aquest cap de setmana s'extremaran els sistemes de prevenció ja que també és el que marca l'inici de les vacances i es produeixen més arribades i sortides de la ciutadania per carretera, sobretot a la zona de l'Alt Empordà. A La Jonquera s'incrementaran els efectius de trànsit i seguretat ciutadana que vetllaran per la prevenció en aquests indrets. Els Agents Rurals s'encarregaran de prevenir l'accés a determinades zones que quedaran restringides.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor