ERC i Bildu insten Sánchez a apostar pel diàleg i la negociació si vol ser investit

Les direccions d'ERC i Bildu s'han reunit aquest divendres a la seu de la formació republicana a Barcelona, amb l'objectiu d'acordar una posició comuna de cara a la sessió d'investidura de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol. Les delegacions han estat encapçalades per Arnaldo Otegi, per Bildu, i per Pere Aragonès, vicepresident del Govern i adjunt a la presidència d'ERC.Les delegacions d'ERC i Bildu recorden que el posicionament de les seves formacions "depèn de Pedro Sánchez i del que vulgui fer, de si vol apostar pel diàleg i la negociació o prefereix mantenir-se allunyat d'actituds i posicions democràtiques".Després de la trobada, ERC i EH Bildu estan "més a prop" d'una posició conjunta en la sessió d'investidura, ja que comparteixen el mateix diagnòstic sobre la situació política. Davant la situació complexa que s'està donant, Esquerra i Bildu creuen que "és el moment de posar en valor l'independentisme progressista a Madrid".La delegació d'ERC estava formada per Pere Aragonès, Gabriel Rufián, Marta Vilalta, Sergi Sabrià i Carolina Telechea. La de l'esquerra abertzale, per Arnaldo Otegi, Maddalen Iriarte, Mertxe Aizpurua i Gorka Elejabarrieta.

